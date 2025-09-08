Resultados del Sinuano Noche: estos son los números ganadores del sorteo de hoy, lunes 8 de septiembre

Durante la noche del lunes 8 de septiembre de 2025 se desarrolló el sorteo número 13.058 de la Lotería Sinuano Noche. Esta Lotería es una de las más tradicionales del país.

A través de un juego en el que los participantes deben acertar un número compuesto por cinco balotas, se desarrolló uno de los sorteos de azar más populares del Caribe colombiano.

El Sinuano Noche, sorteo 13.058:

Número ganador: 9937

Dos últimas cifras: 37

Tres últimas cifras: 937

La quinta: 8

Números ganadores de los últimos cinco sorteos de la lotería El Sinuano Noche

7 de septiembre de 2025: 2420

6 de septiembre de 2025: 3664

5 de septiembre de 2025: 7675