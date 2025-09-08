Suscribirse

Resultados del Sinuano Noche: estos son los números ganadores del sorteo de hoy, lunes 8 de septiembre

Los colombianos conocieron los resultados por medio del canal Telecaribe.

Redacción Loterías Revista Semana

9 de septiembre de 2025, 3:37 a. m.
Sorteo 8 de septiembre de 2025
Sorteo del 8 de septiembre de 2025. | Foto: Montaje Semana

Durante la noche del lunes 8 de septiembre de 2025 se desarrolló el sorteo número 13.058 de la Lotería Sinuano Noche. Esta Lotería es una de las más tradicionales del país.

A través de un juego en el que los participantes deben acertar un número compuesto por cinco balotas, se desarrolló uno de los sorteos de azar más populares del Caribe colombiano.

El Sinuano Noche, sorteo 13.058:

  • Número ganador: 9937
  • Dos últimas cifras: 37
  • Tres últimas cifras: 937
  • La quinta: 8

Números ganadores de los últimos cinco sorteos de la lotería El Sinuano Noche

  • 7 de septiembre de 2025: 2420
  • 6 de septiembre de 2025: 3664
  • 5 de septiembre de 2025: 7675

El próximo sorteo de El Sinuano Noche se realizará este 9 de septiembre de 2025 a las 10:30 p. m.La transmisión en vivo estará a cargo del canal Telecaribe, y los resultados podrán consultarse en el sitio web oficial de la Lotería El Sinuano.

