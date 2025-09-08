LOTERÍAS
Sinuano Día hoy | Números ganadores para este lunes, 8 de septiembre del 2025
Este lunes se jugó el sorteo 13.057 de El Sinuano Día.
El Sinuano Día sigue repartiendo premios a lo largo y ancho del país. Este lunes, 8 de septiembre, precisamente jugó un nuevo sorteo, el cual fue transmitido en vivo por el canal regional Telecaribe.
Se trata del sorteo 13.057, cuyo número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones fue el 2014; entre tanto, la quinta balota fue el 7.
El próximo sorteo de Sinuano Día se llevará a cabo este martes, 10 de septiembre, a partir de las 2:30 p. m.
Números ganadores de los últimos seis sorteos de El Sinuano Día
- 7 de septiembre de 2025: 8830
- 6 de septiembre de 2025: 2052
- 5 de septiembre de 2025: 3852
- 4 de septiembre de 2025: 3357
- 3 de septiembre de 2025: 6223
- 2 de septiembre de 2025: 1928
Números ganadores de los últimos cinco sorteos de El Sinuano Noche
- 7 de septiembre de 2025: 2420
- 6 de septiembre de 2025: 3664
- 5 de septiembre de 2025: 7675
- 4 de septiembre de 2025: 8800
- 3 de septiembre de 2025: 8800
- 2 de septiembre de 2025: 1909