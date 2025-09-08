Suscribirse

LOTERÍAS

Sinuano Día hoy | Números ganadores para este lunes, 8 de septiembre del 2025

Este lunes se jugó el sorteo 13.057 de El Sinuano Día.

Redacción Loterías
8 de septiembre de 2025, 8:04 p. m.
Sinuano Día
Sorteo del Sinuano Día, del lunes 8 de septiembre. | Foto: Pantallazo de video de la transmisión de Telecaribe

El Sinuano Día sigue repartiendo premios a lo largo y ancho del país. Este lunes, 8 de septiembre, precisamente jugó un nuevo sorteo, el cual fue transmitido en vivo por el canal regional Telecaribe.

Se trata del sorteo 13.057, cuyo número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones fue el 2014; entre tanto, la quinta balota fue el 7.

Contexto: ¿Salió su número? Resultados del sorteo de la Antioqueñita Día y Tarde del lunes 8 de septiembre

El próximo sorteo de Sinuano Día se llevará a cabo este martes, 10 de septiembre, a partir de las 2:30 p. m.

Sorteo El Sinuano Día 08 Septiembre - 2025

Números ganadores de los últimos seis sorteos de El Sinuano Día

  • 7 de septiembre de 2025: 8830
  • 6 de septiembre de 2025: 2052
  • 5 de septiembre de 2025: 3852
  • 4 de septiembre de 2025: 3357
  • 3 de septiembre de 2025: 6223
  • 2 de septiembre de 2025: 1928
Contexto: ¿Apostó en el chance? Resultados del Dorado Mañana para hoy, lunes 8 de septiembre

Números ganadores de los últimos cinco sorteos de El Sinuano Noche

  • 7 de septiembre de 2025: 2420
  • 6 de septiembre de 2025: 3664
  • 5 de septiembre de 2025: 7675
  • 4 de septiembre de 2025: 8800
  • 3 de septiembre de 2025: 8800
  • 2 de septiembre de 2025: 1909

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Qué es el slow travel y por qué cada vez más viajeros lo eligen para vivir experiencias auténticas

2. El documento clave en la extradición del exesposo de la alta funcionaria de ONU que intentó sacar del país a su hijo con papeles falsos

3. Jennifer Pedraza mostró cómo “hackeó” el Icfes para poner en evidencia a Juliana Guerrero: “Vamos a hacer algo macabro”

4. Tarifa sorpresa: Wells Fargo cobrará más en las cuentas corrientes desde noviembre, esto es lo que debe saber

5. Esto es lo que deben hacer Dodgers o Padres para ser campeones de División

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sinuano díaSinuano NocheLotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.