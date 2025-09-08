El Sinuano Día sigue repartiendo premios a lo largo y ancho del país. Este lunes, 8 de septiembre, precisamente jugó un nuevo sorteo, el cual fue transmitido en vivo por el canal regional Telecaribe.

Se trata del sorteo 13.057, cuyo número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones fue el 2014; entre tanto, la quinta balota fue el 7.

El próximo sorteo de Sinuano Día se llevará a cabo este martes, 10 de septiembre, a partir de las 2:30 p. m.

Números ganadores de los últimos seis sorteos de El Sinuano Día

7 de septiembre de 2025: 8830

6 de septiembre de 2025: 2052

5 de septiembre de 2025: 3852

4 de septiembre de 2025: 3357

3 de septiembre de 2025: 6223

2 de septiembre de 2025: 1928

