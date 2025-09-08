Gente
Walter Mercado: horóscopo y números de la suerte para el lunes, 8 de septiembre; serían el premio mayor de la lotería
Las combinaciones le permitirían obtener suerte en varios aspectos de su vida, tendrá nuevos cambios y oportunidades.
El legado de Walter Mercado continúa brillando gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, pues cada día se encarga de compartir el horóscopo con los consejos y energías que el fallecido astrólogo revelaba a sus millones de seguidores.
Para este lunes, 8 de septiembre, los signos del zodiaco reciben mensajes cargados de transformación, amor propio, oportunidades, a compañados de los números de la suerte, los cuales, en la mayoría de las ocasiones, son destinados a juegos de azar como chances y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El dinero comienza a fluir con más facilidad y eso le hará sentir en control, aunque debe tener cuidado de no mostrarte arrogante o posesivo.
Números de la suerte: 40, 25, 31.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La vida le recuerda que todo cambia para su beneficio. Llegan ganancias, reconocimientos y bendiciones.
Números de la suerte: 11, 7, 15.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Viva cada instante con intensidad, pero procure suavizar tu carácter explosivo. Libérese de las opiniones ajenas y céntrese en lo que realmente quiere.
Números de la suerte: 45, 9, 12.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Estará muy sensible y receptivo. Practique la paciencia, sobre todo con familiares mayores o más jóvenes. Ayude a los tuyos, pero recuerde que también debe cuidarse a ti mismo.
Números de la suerte: 7, 10, 32.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La salud mejora, pero deberá prestar atención a su equilibrio emocional. Controlar la ansiedad será clave para atreverse a lograr lo imposible.
Números de la suerte: 2, 39, 5.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Sus talentos artísticos y su personalidad le permitirán destacar. Disfrute de lo que tiene y deje de preocuparte por lo que aún no llega.
Números de la suerte: 30, 26, 14.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Evite complicarse con deudas innecesarias. Su capacidad para resolver problemas brillará en el ámbito profesional, dándole ventajas únicas.
Números de la suerte: 28, 34, 21.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Es momento de abrirse a lo nuevo. Busque experiencias nuevas que lo impulsen a crecer. Los cambios traerán aprendizajes y expansión personal.
Números de la suerte: 8, 44, 32.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Debe cuidarse de las ilusiones en el amor. Buscará aprender, romper cadenas y alcanzar metas que antes parecían lejanas.
Números de la suerte: 29, 15, 6.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Crea en los milagros, pues muchos se manifestarán en su vida. Tu pasión podría llevarlo a cometer locuras en el amor, así que mantenga el control.
Números de la suerte: 7, 26, 33.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
En el amor, su vida se llena de magia y estabilidad. La timidez desaparece y sentirá que todo es posible si confías en sí mismo.
Números de la suerte: 18, 40, 21.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Es momento de cuidarse física y emocionalmente. Salga, acepte invitaciones y descubra su gran poder de atracción.
Números de la suerte: 12, 36, 19.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.