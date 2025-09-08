Suscribirse

Walter Mercado: horóscopo y números de la suerte para el lunes, 8 de septiembre; serían el premio mayor de la lotería

Las combinaciones le permitirían obtener suerte en varios aspectos de su vida, tendrá nuevos cambios y oportunidades.

Laura Camila Másmela Bernal

8 de septiembre de 2025, 6:46 p. m.
Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.
El legado de Walter Mercado continúa brillando gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, pues cada día se encarga de compartir el horóscopo con los consejos y energías que el fallecido astrólogo revelaba a sus millones de seguidores.

Para este lunes, 8 de septiembre, los signos del zodiaco reciben mensajes cargados de transformación, amor propio, oportunidades, a compañados de los números de la suerte, los cuales, en la mayoría de las ocasiones, son destinados a juegos de azar como chances y loterías.

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El dinero comienza a fluir con más facilidad y eso le hará sentir en control, aunque debe tener cuidado de no mostrarte arrogante o posesivo.

Números de la suerte: 40, 25, 31.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La vida le recuerda que todo cambia para su beneficio. Llegan ganancias, reconocimientos y bendiciones.

Números de la suerte: 11, 7, 15.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Viva cada instante con intensidad, pero procure suavizar tu carácter explosivo. Libérese de las opiniones ajenas y céntrese en lo que realmente quiere.

Números de la suerte: 45, 9, 12.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Estará muy sensible y receptivo. Practique la paciencia, sobre todo con familiares mayores o más jóvenes. Ayude a los tuyos, pero recuerde que también debe cuidarse a ti mismo.

Números de la suerte: 7, 10, 32.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La salud mejora, pero deberá prestar atención a su equilibrio emocional. Controlar la ansiedad será clave para atreverse a lograr lo imposible.

Números de la suerte: 2, 39, 5.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Sus talentos artísticos y su personalidad le permitirán destacar. Disfrute de lo que tiene y deje de preocuparte por lo que aún no llega.

Números de la suerte: 30, 26, 14.

Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Evite complicarse con deudas innecesarias. Su capacidad para resolver problemas brillará en el ámbito profesional, dándole ventajas únicas.

Números de la suerte: 28, 34, 21.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Es momento de abrirse a lo nuevo. Busque experiencias nuevas que lo impulsen a crecer. Los cambios traerán aprendizajes y expansión personal.

Números de la suerte: 8, 44, 32.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Debe cuidarse de las ilusiones en el amor. Buscará aprender, romper cadenas y alcanzar metas que antes parecían lejanas.

Números de la suerte: 29, 15, 6.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Crea en los milagros, pues muchos se manifestarán en su vida. Tu pasión podría llevarlo a cometer locuras en el amor, así que mantenga el control.

Números de la suerte: 7, 26, 33.

Walter Mercado
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

En el amor, su vida se llena de magia y estabilidad. La timidez desaparece y sentirá que todo es posible si confías en sí mismo.

Números de la suerte: 18, 40, 21.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es momento de cuidarse física y emocionalmente. Salga, acepte invitaciones y descubra su gran poder de atracción.

Números de la suerte: 12, 36, 19.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

