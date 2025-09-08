Suscribirse

Conozca los números ganadores del Paisita Día y Noche de hoy septiembre 8 de 2025: verifique si la suerte está de su lado

Los apostadores están pendientes de los resultados de los sorteos que se juegan hoy lunes en Medellín.

Redacción Loterías
8 de septiembre de 2025, 6:20 p. m.
Resultados lotería El Paisita, septiembre 8 de 2025
Resultados de la Lotería El Paisita del 8 de septiembre de 2025. | Foto: Getty Images/ chance Paisita

Este lunes 8 de septiembre de 2025 los jugadores tuvieron la oportunidad de probar su suerte en el sorteo del Paisita Día.

Con una transmisión diaria y seguimiento en tiempo real, los resultados de este sorteo se convirtieron en el centro de atención para quienes buscan mejorar su vida a través de esta lotería.

En el sorteo del Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m., el número ganador fue el 6687 del sorteo 14.444

Resultados del sorteo 14.444 de la lotería El Paisita Día

  • Tres primeras: 668
  • Tres últimas: 687
  • Cifra ganadora: 6687
  • Quinta balota: 1
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 LUNES 08 de Septiembre 2025

Resultados del sorteo 14.445 de la lotería El Paisita Noche

La lotería El Paisita vuelve y juega esta noche a las 8:00 p.m., con el sorteo que le dará una nueva oportunidad de convertirse en millonario.

  • Tres primeras: pendiente
  • Tres últimas: pendiente
  • Cifra ganadora: pendiente

Plan de premios de la lotería El Paisita

  • Un acierto (última cifra): recibe 5 pesos por cada peso apostado.
  • Dos aciertos (últimas dos cifras): gana 50 pesos por cada peso apostado.
  • Tres aciertos (últimas tres cifras): obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
  • Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto gana 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

Recuerde que la lotería El Paisita está regulada por Coljuegos, lo que le asegura la transparencia y legalidad en cada sorteo.

Si en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado, no se desanime, pues cada día trae una nueva oportunidad para que su historia cambie y pueda convertirse en el próximo feliz ganador.

El próximo sorteo se llevará a cabo mañana martes 9 de septiembre de 2025. Podrá seguirlo en vivo o consultar los números ganadores directamente en la página oficial de las loterías de Colombia.

Para verificar todos los detalles y resultados y resultado completos, visite el sitio web oficial de la lotería El Paisita.

