Loterías
Conozca los números ganadores del Paisita Día y Noche de hoy septiembre 8 de 2025: verifique si la suerte está de su lado
Los apostadores están pendientes de los resultados de los sorteos que se juegan hoy lunes en Medellín.
Este lunes 8 de septiembre de 2025 los jugadores tuvieron la oportunidad de probar su suerte en el sorteo del Paisita Día.
Con una transmisión diaria y seguimiento en tiempo real, los resultados de este sorteo se convirtieron en el centro de atención para quienes buscan mejorar su vida a través de esta lotería.
En el sorteo del Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m., el número ganador fue el 6687 del sorteo 14.444
Resultados del sorteo 14.444 de la lotería El Paisita Día
- Tres primeras: 668
- Tres últimas: 687
- Cifra ganadora: 6687
- Quinta balota: 1
Resultados del sorteo 14.445 de la lotería El Paisita Noche
La lotería El Paisita vuelve y juega esta noche a las 8:00 p.m., con el sorteo que le dará una nueva oportunidad de convertirse en millonario.
- Tres primeras: pendiente
- Tres últimas: pendiente
- Cifra ganadora: pendiente
Plan de premios de la lotería El Paisita
- Un acierto (última cifra): recibe 5 pesos por cada peso apostado.
- Dos aciertos (últimas dos cifras): gana 50 pesos por cada peso apostado.
- Tres aciertos (últimas tres cifras): obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
- Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto gana 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.
Recuerde que la lotería El Paisita está regulada por Coljuegos, lo que le asegura la transparencia y legalidad en cada sorteo.
Si en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado, no se desanime, pues cada día trae una nueva oportunidad para que su historia cambie y pueda convertirse en el próximo feliz ganador.
El próximo sorteo se llevará a cabo mañana martes 9 de septiembre de 2025. Podrá seguirlo en vivo o consultar los números ganadores directamente en la página oficial de las loterías de Colombia.
Para verificar todos los detalles y resultados y resultado completos, visite el sitio web oficial de la lotería El Paisita.