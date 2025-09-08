Suscribirse

¿Salió su número? Resultados del sorteo de la Antioqueñita Día y Tarde del lunes 8 de septiembre

Ya se jugó el más reciente sorteo de esta popular lotería y salió una nueva cifra ganadora para los apostadores.

Redacción Loterías
8 de septiembre de 2025, 3:49 p. m.
Lotería La Antioqueñita.
Lotería La Antioqueñita. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

La Antioqueñita, una de las loterías más importantes en Colombia, realizó su más reciente sorteo este lunes, 8 de septiembre, dejando una nueva cifra de la suerte y ganadora.

Las personas que juegan este chance, tienen la oportunidad de elegir cuatro números que van del 0 al 9. Además, en las últimas semanas se incorporó La Quinta, una balota adicional que aumenta las posibilidades de ganar mucho más dinero.

En esta oportunidad, el último sorteo es el 6001 y corresponde a La Antioqueñita Día. El número ganador, de acuerdo con el sorteo que se jugó en vivo por medio del canal La Red Gana, fue el 8755.

Además, la quinta balota de la suerte fue el dígito 0.

Contexto: Resultado del Super Astro Luna: número y signo zodiacal ganador del sorteo del domingo, 7 de septiembre

Resultados del sorteo 6001 de la lotería La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 8755.
  • ‘La Quinta’ balota: 0.
La Antioqueñita 1 - 8 de septiembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

El siguiente sorteo será La Antioqueñita Tarde, la cual se jugará este mismo lunes hacia las 4:00 de la tarde. Al igual que la versión día, puede seguir el juego a través del canal de YouTube mencionado anteriormente.

Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • ‘La Quinta’ balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 8 de septiembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

Si se perdió alguno de los últimos tres sorteos de las dos versiones de esta lotería, los resultados oficiales fueron los siguientes:

Contexto: Dorado Noche: revise los números ganadores del sorteo de este domingo 7 de septiembre de 2025

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 7 de septiembre de 2025: 0490
  • Sorteo del 6 de septiembre de 2025: 5465
  • Sorteo del 5 de septiembre de 2025: 6696

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 7 de septiembre de 2025: 8415
  • Sorteo del 6 de septiembre de 2025: 9919
  • Sorteo del 5 de septiembre de 2025: 7417

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este martes, 9 de septiembre, hacia las 10:00 de la mañana. La transmisión en vivo se podrá seguir por La Red Gana.

