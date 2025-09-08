Loterías
¿Salió su número? Resultados del sorteo de la Antioqueñita Día y Tarde del lunes 8 de septiembre
Ya se jugó el más reciente sorteo de esta popular lotería y salió una nueva cifra ganadora para los apostadores.
La Antioqueñita, una de las loterías más importantes en Colombia, realizó su más reciente sorteo este lunes, 8 de septiembre, dejando una nueva cifra de la suerte y ganadora.
Las personas que juegan este chance, tienen la oportunidad de elegir cuatro números que van del 0 al 9. Además, en las últimas semanas se incorporó La Quinta, una balota adicional que aumenta las posibilidades de ganar mucho más dinero.
En esta oportunidad, el último sorteo es el 6001 y corresponde a La Antioqueñita Día. El número ganador, de acuerdo con el sorteo que se jugó en vivo por medio del canal La Red Gana, fue el 8755.
Además, la quinta balota de la suerte fue el dígito 0.
Resultados del sorteo 6001 de la lotería La Antioqueñita Día
- Número ganador: 8755.
- ‘La Quinta’ balota: 0.
El siguiente sorteo será La Antioqueñita Tarde, la cual se jugará este mismo lunes hacia las 4:00 de la tarde. Al igual que la versión día, puede seguir el juego a través del canal de YouTube mencionado anteriormente.
Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: pendiente
- ‘La Quinta’ balota: pendiente
Si se perdió alguno de los últimos tres sorteos de las dos versiones de esta lotería, los resultados oficiales fueron los siguientes:
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 7 de septiembre de 2025: 0490
- Sorteo del 6 de septiembre de 2025: 5465
- Sorteo del 5 de septiembre de 2025: 6696
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 7 de septiembre de 2025: 8415
- Sorteo del 6 de septiembre de 2025: 9919
- Sorteo del 5 de septiembre de 2025: 7417
El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este martes, 9 de septiembre, hacia las 10:00 de la mañana. La transmisión en vivo se podrá seguir por La Red Gana.