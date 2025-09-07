Suscribirse

Resultado del Super Astro Luna: número y signo zodiacal ganador del sorteo del domingo, 7 de septiembre

El Super Astro Luna volvió a despertar la expectativa de los jugadores este domingo, 7 de septiembre.

Redacción Loterías
8 de septiembre de 2025, 1:58 a. m.
Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.
La jornada dominical cerró con el sorteo del Super Astro Luna del 7 de septiembre, donde se conoció la fórmula que definió a los afortunados de la noche. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty - Super Astro

¿Jugó el Super Astro Luna hoy? Este domingo 7 de septiembre se realizó un nuevo sorteo a las 8:30 p.m., como todos los domingos y festivos. Miles de colombianos esperaron con ansias conocer si su número y signo zodiacal fueron los afortunados.

Resultado ganador del 7 de septiembre de 2025

  • Número: 6191
  • Signo: Capricornio
Resultado SUPER ASTRO LUNA Domingo 7 de Septiembre de 2025

Cuándo puedes jugar el Super Astro Luna

El Super Astro Luna tiene sorteos todos los días:

  • Entre semana (lunes a viernes): 10:40 p.m.
  • Sábados: 10:42 p.m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Números ganadores de los 5 sorteos pasados

Aquí están los últimos resultados para que veas qué ha estado saliendo:

  • Sábado 6 de septiembre: 0447 Leo
  • Viernes 5 de septiembre: 8301 Piscis
  • Jueves 4 de septiembre: 9029 Aries
  • Miércoles 3 de septiembre: 9348 Leo
  • Martes 2 de septiembre: 2238 Aries

Cómo jugar el Super Astro: paso a paso

Estos son los números ganadores del más reciente sorteo.
La suerte se definió en el sorteo del Super Astro Luna realizado el domingo 7 de septiembre, en el que un número y un signo zodiacal fueron los protagonistas. | Foto: Getty images - Super Astro Luna / Montaje: Semana
  1. Escoger un número: Cualquier combinación de 4 cifras.
  2. Elegir un signo: Se puede seleccionar cualquiera de los 13 signos del zodiaco.
  3. Definir la apuesta: Desde $500 hasta $10.000.
  4. Comprar el boleto: Cada tiquete permite hasta 4 apuestas diferentes.

¿Qué hace especial al Super Astro Luna?

Este juego es único porque combina dos elementos: un número de 4 cifras (del 0000 al 9999) y un signo del zodiaco.

Para ganar, se necesita acertar:

  • El número exacto.
  • El signo zodiacal correcto.
  • Todo en el orden en que aparece en el sorteo oficial.

Más oportunidades de ganar: Existe una modalidad especial llamada “todos los signos”. Esto significa que un mismo número participa con los 12 signos zodiacales a la vez, aumentando así las posibilidades de acierto.

