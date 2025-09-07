Loterías
Resultado del Super Astro Luna: número y signo zodiacal ganador del sorteo del domingo, 7 de septiembre
El Super Astro Luna volvió a despertar la expectativa de los jugadores este domingo, 7 de septiembre.
¿Jugó el Super Astro Luna hoy? Este domingo 7 de septiembre se realizó un nuevo sorteo a las 8:30 p.m., como todos los domingos y festivos. Miles de colombianos esperaron con ansias conocer si su número y signo zodiacal fueron los afortunados.
Resultado ganador del 7 de septiembre de 2025
- Número: 6191
- Signo: Capricornio
Cuándo puedes jugar el Super Astro Luna
El Super Astro Luna tiene sorteos todos los días:
- Entre semana (lunes a viernes): 10:40 p.m.
- Sábados: 10:42 p.m.
- Domingos y festivos: 8:30 p.m.
Números ganadores de los 5 sorteos pasados
Aquí están los últimos resultados para que veas qué ha estado saliendo:
- Sábado 6 de septiembre: 0447 Leo
- Viernes 5 de septiembre: 8301 Piscis
- Jueves 4 de septiembre: 9029 Aries
- Miércoles 3 de septiembre: 9348 Leo
- Martes 2 de septiembre: 2238 Aries
Cómo jugar el Super Astro: paso a paso
- Escoger un número: Cualquier combinación de 4 cifras.
- Elegir un signo: Se puede seleccionar cualquiera de los 13 signos del zodiaco.
- Definir la apuesta: Desde $500 hasta $10.000.
- Comprar el boleto: Cada tiquete permite hasta 4 apuestas diferentes.
¿Qué hace especial al Super Astro Luna?
Este juego es único porque combina dos elementos: un número de 4 cifras (del 0000 al 9999) y un signo del zodiaco.
Para ganar, se necesita acertar:
- El número exacto.
- El signo zodiacal correcto.
- Todo en el orden en que aparece en el sorteo oficial.
Más oportunidades de ganar: Existe una modalidad especial llamada “todos los signos”. Esto significa que un mismo número participa con los 12 signos zodiacales a la vez, aumentando así las posibilidades de acierto.