Loterías
Dorado Noche: revise los números ganadores del sorteo de este domingo 7 de septiembre de 2025
Consulte los resultados para saber si fue ganador en el sorteo 2214, jugado durante este domingo.
Durante la noche de este domingo, 7 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Dorado Noche.
Fue el sorteo 2214, que tuvo como número ganador de cuatro cifras el 0847 y como quinta cifra el número 2.
Números ganadores del sorteo de este 7 de septiembre:
- Número ganador: 0847
- Dos últimas cifras: 47
- Tres últimas cifras: 847
- La quinta: 0847-2
Quienes pretendan saber si fueron los ganadores en la edición de este juego de azar, deberán tener en cuenta que se pagará una mayor o menor cantidad dependiente de los números acertados.
La distribución que se hace de los premios se determina así:
- 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.
- 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
- 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
- 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
- 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.
- Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.
Valga recordar que desde 2025 los apostadores tienen la posibilidad de inclusión de una quinta balota, la cual le da la probabilidad de aumentar sus ganancias a la hora de jugar.
Días y horas de los sorteos de El Dorado Noche:
Para quienes busquen estar atentos de los sorteos de El Dorado Noche, o quieran jugar en una próxima oportunidad esta lotería, podrán hacerlo los días sábados, domingos y lunes festivos.
Después de haber hecho su apuesta, en horas de la noche de los días mencionados, sobre 7:25 y 7:35 de la noche, se llevará a cabo el sorteo para que se definan los ganadores.
Requisitos para retirar el premio si usted fue ganador
- Contar con la mayoría de edad (18 años) establecida en Colombia.
- Presentar el tiquete original de la apuesta realizada, con todos los campos obligatorios y requeridos.
- Acudir con cédula original o fotocopia (único documento válido) para este tipo de procesos.