Dorado Noche: revise los números ganadores del sorteo de este domingo 7 de septiembre de 2025

Consulte los resultados para saber si fue ganador en el sorteo 2214, jugado durante este domingo.

Redacción Loterías
8 de septiembre de 2025, 1:11 a. m.
Resultado del sorteo Dorado Noche del 7 de septiembre de 2025
Resultado del sorteo Dorado Noche del 7 de septiembre de 2025 | Foto: Getty Images y tomado de https://caribena.co/

Durante la noche de este domingo, 7 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Dorado Noche.

Fue el sorteo 2214, que tuvo como número ganador de cuatro cifras el 0847 y como quinta cifra el número 2.

Números ganadores del sorteo de este 7 de septiembre:

  • Número ganador: 0847
  • Dos últimas cifras: 47  
  • Tres últimas cifras: 847 
  • La quinta: 0847-2

Quienes pretendan saber si fueron los ganadores en la edición de este juego de azar, deberán tener en cuenta que se pagará una mayor o menor cantidad dependiente de los números acertados.

La distribución que se hace de los premios se determina así:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Valga recordar que desde 2025 los apostadores tienen la posibilidad de inclusión de una quinta balota, la cual le da la probabilidad de aumentar sus ganancias a la hora de jugar.

Días y horas de los sorteos de El Dorado Noche:

Para quienes busquen estar atentos de los sorteos de El Dorado Noche, o quieran jugar en una próxima oportunidad esta lotería, podrán hacerlo los días sábados, domingos y lunes festivos.

Después de haber hecho su apuesta, en horas de la noche de los días mencionados, sobre 7:25 y 7:35 de la noche, se llevará a cabo el sorteo para que se definan los ganadores.

Requisitos para retirar el premio si usted fue ganador

  1. Contar con la mayoría de edad (18 años) establecida en Colombia.
  2. Presentar el tiquete original de la apuesta realizada, con todos los campos obligatorios y requeridos.
  3. Acudir con cédula original o fotocopia (único documento válido) para este tipo de procesos.

