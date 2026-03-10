Resultados ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy martes, 10 de marzo: cifras de suerte

El comienzo de la semana también trae consigo nuevas ilusiones para quienes participan en los juegos de azar en Colombia. Cada lunes, numerosos jugadores permanecen atentos a los resultados de los distintos sorteos que se realizan en el país, con la expectativa de que la fortuna les favorezca.

En esta ocasión, los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña anunciaron sus números ganadores, dando inicio a una nueva jornada para quienes prueban suerte en estos populares juegos.

Resultado de la lotería Baloto el lunes 9 de marzo: Este es el millonario premio que se jugó en el último sorteo

A continuación, estos fueron los resultados correspondientes al martes 10 de marzo:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 9132

La Quinta: 8

El Dorado Tarde

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: 3319

La Quinta: 6

El Paisita Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Tarde

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche