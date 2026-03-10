Loterías

Resultados ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy martes, 10 de marzo: cifras de suerte

Se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos, permitiendo que los jugadores soñaran con un millonario premio.

Redacción Loterías
10 de marzo de 2026, 11:03 a. m.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado: resultados ganadores.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado: resultados ganadores. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El comienzo de la semana también trae consigo nuevas ilusiones para quienes participan en los juegos de azar en Colombia. Cada lunes, numerosos jugadores permanecen atentos a los resultados de los distintos sorteos que se realizan en el país, con la expectativa de que la fortuna les favorezca.

En esta ocasión, los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña anunciaron sus números ganadores, dando inicio a una nueva jornada para quienes prueban suerte en estos populares juegos.

A continuación, estos fueron los resultados correspondientes al martes 10 de marzo:

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 9132
  • La Quinta: 8
El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: 3319
  • La Quinta: 6
El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente