Resultado de la lotería Baloto el lunes 9 de marzo: Este es el millonario premio que se jugó en el último sorteo

Consulte si usted acertó a la combinación ganadora.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 6:45 a. m.
La expectativa por el premio mayor acompañó el sorteo de este lunes.
La expectativa por el premio mayor acompañó el sorteo de este lunes. Foto: Getty Images / Baloto

Este lunes, 9 de marzo de 2026, el número ganador del Baloto, con un acumulado de 26.000 millones de pesos, y la modalidad Revancha, con 17.500 millones de pesos, fueron revelados.

Resultado de la Lotería Chontico de este lunes, 9 de marzo de 2026

Resultados del Baloto

Acumulado de $26.000 millones

  • Números: 29 08 07 05 25
  • Superbalota: 14

Resultado del Baloto Revancha

Premio mayor de $17.500 millones

  • Números: 15 27 01 22 05
  • Superbalota: 09

¿Cómo se reclama un premio del Baloto?

Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:

  • Tiquete original: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario.
  • Documento de identidad vigente: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Las personas que quieran participar deben adquirir una boleta de la lotería, en la cual eligen cinco números entre el 1 y el 43 sin repetir. Posteriormente, seleccionan una superbalota del 1 al 16. En caso de acertar a los síes números, podrán llevarse el premio mayor.

Para jugar la Revancha, los participantes pagan un excedente de 3.000 pesos para que, con los mismos números, prueben de nuevo su suerte. Resultado lotería Chontico Día y Noche de este lunes 23 de febrero de 2026: estos fueron los números afortunados

