Resultados y números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este domingo 25 de enero

Aunque las probabilidades de resultar ganador son mínimas, miles de colombianos continúan apostando con la esperanza de que la fortuna cambie su destino.

Antioqueñita: consulte aquí los resultados de este domingo 25 de enero de 2026

La ilusión de un premio significativo funciona como motor para una práctica sostenida en el tiempo.

En el país, los juegos de azar (como las loterías y el chance) están profundamente arraigados en la vida cotidiana. Para una parte importante de la población, estas apuestas simbolizan una vía rápida para incrementar el patrimonio personal y acceder a sumas de dinero que, de otro modo, resultarían difíciles de alcanzar.

Lotería El Paisita Día - 25 de enero (sorteo de hoy)

Premio mayor: 29827.

Lotería el Paisita Noche - 25 de enero (Sorteo de hoy)

Premio mayor: pendiente.

Animal: pendiente.

Lotería la Caribeña Día - 25 de enero

Premio mayor: 1217.

La Quinta: 8.

La Caribeña Noche - 25 de enero

Premio mayor: pendiente.

Quinta: pendiente.

Lotería el Dorado Noche - 25 de enero