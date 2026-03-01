Loterías

¿Se hizo millonario hoy? Resultados de la Lotería Antioqueñita Día y Tarde el domingo 1 de marzo

Este juego de azar premia a los colombianos cada mañana y tarde.

Redacción Loterías
1 de marzo de 2026, 12:18 p. m.
Resultados último sorteo Lotería La Antioqueñita Día y Tarde
La mecánica de este juego de azar es bastante sencilla: cada apostador elige una combinación de cuatro cifras entre 0 y 9. A esta fórmula clásica se sumó recientemente la modalidad ‘La Quinta’, que incorpora una balota adicional y amplía las posibilidades de acceder a premios mayores.

Con esta dinámica, en el sorteo número 6348 de este domingo, 1 de marzo, la combinación ganadora fue 1369, acompañada por “La Quinta”, balota número 4.

Resultados del sorteo 6348 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 1369
  • Quinta balota: 4
La Antioqueñita Tarde, también conocida como La Antioqueñita 2, se lleva a cabo a las 16:00 horas todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultado del sorteo 6347 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: 7746
  • Quinta balota: 7

Noticias Destacadas