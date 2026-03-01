La mecánica de este juego de azar es bastante sencilla: cada apostador elige una combinación de cuatro cifras entre 0 y 9. A esta fórmula clásica se sumó recientemente la modalidad ‘La Quinta’, que incorpora una balota adicional y amplía las posibilidades de acceder a premios mayores.

Con esta dinámica, en el sorteo número 6348 de este domingo, 1 de marzo, la combinación ganadora fue 1369, acompañada por “La Quinta”, balota número 4.

Número ganador de la Lotería de Boyacá del sábado 28 de febrero de 2026

Resultados del sorteo 6348 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 1369

Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde, también conocida como La Antioqueñita 2, se lleva a cabo a las 16:00 horas todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultado del sorteo 6347 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: 7746

Quinta balota: 7