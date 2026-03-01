Número ganador de la Lotería de Boyacá del sábado 28 de febrero de 2026

Este sábado, 28 de febrero de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, que dio más posibilidades para que los apostadores del tradicional juego pudieran alcanzar el sueño de hacerse millonarios.

Resultado del premio mayor sábado 21 de enero de 2026

Número ganador de $15.000 millones

Número: 6594

Serie: 432

Estos son todos los premios

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

Sorteo del 21 de febrero de 2026: número 6625 de la serie 353.

Sorteo del 14 de febrero de 2026: número 4015 de la serie 164.

Sorteo del 7 de febrero de 2026: número 5619 de la serie 138.

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera: