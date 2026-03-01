Loterías

Número ganador de la Lotería de Boyacá del sábado 28 de febrero de 2026

Revise si fue el afortunado ganador del sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
1 de marzo de 2026, 5:56 a. m.
Con un premio mayor de 15.000 millones de pesos, la Lotería de Boyacá realizó uno de los sorteos más esperados.
Con un premio mayor de 15.000 millones de pesos, la Lotería de Boyacá realizó uno de los sorteos más esperados. Foto: Getty Images / Lotería de Boyacá

Este sábado, 28 de febrero de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, que dio más posibilidades para que los apostadores del tradicional juego pudieran alcanzar el sueño de hacerse millonarios.

Resultado del premio mayor sábado 21 de enero de 2026

Número ganador de $15.000 millones

  • Número: 6594
  • Serie: 432
YouTube video RVijcnlK8Tw thumbnail

Estos son todos los premios

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

  • Sorteo del 21 de febrero de 2026: número 6625 de la serie 353.
  • Sorteo del 14 de febrero de 2026: número 4015 de la serie 164.
  • Sorteo del 7 de febrero de 2026: número 5619 de la serie 138.

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:

Loterías

¿La suerte lo acompañó? Estos son los números ganadores del sorteo de Super Astro Luna del sábado 28 de febrero de 2026

Loterías

Números ganadores del Baloto del sábado 28 de febrero: revise si usted se llevó el premio mayor del sorteo

Loterías

Resultados Super Astro Sol de este sábado, 28 de febrero: ¿fue el afortunado ganador?

Loterías

¿Tuvo suerte hoy? Números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, sábado 28 de febrero

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este sábado, 28 de febrero

Loterías

La lotería Antioqueñita Día y Tarde jugó este sábado 28 de febrero; consulte los números ganadores

Loterías

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña para hoy sábado 28 de febrero: revise si ganó

Loterías

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 21 de enero de 2026

Loterías

Número ganador de la Lotería de Boyacá del sábado 14 de febrero de 2026

Loterías

Número afortunado de la lotería de Boyacá: resultado ganador de este 7 de febrero

  • Premio Mayor: 15.000.000.000 $
  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: 400.000.000 $
  • Premio Ilusión: 300.000.000 $
  • Premio Esperanza: 100.000.000 $
  • Premio Berraquera: 50.000.000 $
  • Premio Optimismo: 20.000.000 $
  • Premio Valentía: 10.000.000 $

Más de Loterías

Super Astro Luna jugó hoy, 15 de febrero de 2026

¿La suerte lo acompañó? Estos son los números ganadores del sorteo de Super Astro Luna del sábado 28 de febrero de 2026

Más de 21.000 millones estuvieron en juego en la jornada del 11 de febrero.

Números ganadores del Baloto del sábado 28 de febrero: revise si usted se llevó el premio mayor del sorteo

Súper Astro Sol - 28 de febrero de 2026.

Resultados Super Astro Sol de este sábado, 28 de febrero: ¿fue el afortunado ganador?

Este 2 de noviembre de 2024, el sorteo 12438 de la Lotería de Sinuano Día anunció el número ganador del premio mayor de 1.500 millones de pesos, dejando expectantes a miles de jugadores.

¿Tuvo suerte hoy? Números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, sábado 28 de febrero

Resultados de la lotería Chontico

¿Le sonrió la suerte? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este sábado, 28 de febrero

La Antioqueñita Día y Tarde

La lotería Antioqueñita Día y Tarde jugó este sábado 28 de febrero; consulte los números ganadores

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de enero.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña para hoy sábado 28 de febrero: revise si ganó

El sorteo número 4819 se llevó a cabo como es habitual a las 11 de la noche.

Lotería de Medellín el viernes 27 de febrero: pudo ser su noche de suerte

Lotería de Risaralda - 27 de febrero de 2026.

Lotería de Risaralda, 27 de febrero de 2026: revise el número ganador del premio mayor

Noticias Destacadas