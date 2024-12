Verter el aceite de cocina usado por el sifón es una práctica muy usual, no solo en los hogares sino también en las grandes cadenas de restaurantes. Al terminar de cocinar las personas lavan las ollas llenas de aceite en el lavaplatos. Muchos lo hacen por pereza, pero la gran mayoría lo hace por desconocimiento.

Las personas no saben a dónde va a parar ese aceite y por eso no ven nada de malo en desocupar las ollas en el sifón como si fuera agua. La respuesta es que casi siempre termina en los ríos, quebradas, canales o humedales, y poco a poco va matando los ecosistemas que pueden habitar allí. Un litro de aceite puede contaminar 1.000 litros de agua, no en vano este es uno de los residuos más peligrosos para los cuerpos hídricos.

Esto llevó a Nany Marcela Lizcano, ingeniera ambiental, a crear una solución para este problema. Esta opita quiso darle un valor agregado a su empresa Amanita Servicios Ambientales.

Una encuesta a doscientos hogares de Neiva, Huila, sobre cómo usan el aceite reciclado dejó cifras contundentes. El 90 por ciento lo arroja a los sifones, el siete por ciento lo deposita en una botella que arroja a la basura, el dos por ciento lo consume en todos los alimentos y el uno restante lo entrega a empresas encargadas de reciclarlo.

Hacer jabones y productos de aseo con este residuo fue el factor diferenciador del emprendimiento opita. “Quise producirlos luego de que mi mamá me mostrara el aceite que dejaba en la cocina. Muchas veces me preguntaba qué hacer con él, teniendo en cuenta que soy ingeniera ambiental”, asegura Nany.