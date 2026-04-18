Un tiburón que podría haber nacido en el siglo XIX aparece varado en una playa; es una especie extremadamente rara

El pasado 11 de abril, las costas del condado de Sligo, en Irlanda, se convirtieron en el escenario de un descubrimiento biológico, pues lo que inicialmente parecía ser un tiburón peregrino común resultó ser un tiburón de Groenlandia, un especie extremadamente rara dado a que pocas veces se aproxima a estas latitudes.

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Este hallazgo ha captado la atención de la comunidad científica debido a la asombrosa longevidad de esta especie, sugiriendo que el ejemplar podría haber comenzado su vida en plena era decimonónica.

Hito histórico para la biología marina en Irlanda

La aparición de este ejemplar marca el primer varamiento documentado de un tiburón de Groenlandia en territorio irlandés. El aviso fue dado por dos personas que paseaban por la zona, lo que permitió la intervención rápida del Grupo Irlandés de Estudio de Ballenas y Delfines.

El hallazgo de un tiburón en la costa irlandesa movilizó a especialistas de forma inmediata. Foto: Irish Whale and Dolphin Group / A.P.I.

Dado que estos animales suelen habitar a grandes profundidades en aguas árticas, su presencia en una playa irlandesa es un evento sin precedentes que ha movilizado a expertos nacionales.

El misterio de un “adolescente” de 150 años

A pesar de que el tiburón superaría los 150 años de edad, los biólogos señalan que, para los estándares de su especie, aún se encontraba en una etapa juvenil. Con una longitud de aproximadamente tres metros, el animal no había alcanzado el tamaño de un adulto desarrollado, que suele oscilar entre los cuatro y seis metros.

Los científicos explican que estos vertebrados son los más longevos del mundo, capaces de vivir entre 400 y 500 años, y que no alcanzan la madurez sexual hasta que cumplen su primer siglo y medio de vida.

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Un laboratorio natural desde las profundidades

El Museo Nacional de Irlanda ha subrayado la relevancia científica de poder acceder a un espécimen de este tipo, cuya vida transcurre normalmente en entornos casi inaccesibles para el ser humano.

Tras una compleja operación de rescate que requirió el uso de maquinaria pesada debido al difícil acceso a la zona, el cuerpo fue trasladado para ser sometido a análisis detallados.

El Museo Nacional de Irlanda destacó el valor científico del tiburón hallado por tratarse de una especie de difícil acceso. Foto: Irish Whale and Dolphin Group - A.P.I.

Estas muestras permitirán profundizar en el conocimiento sobre su biología, salud y el comportamiento de estos enigmáticos gigantes del océano. Existe, además, la posibilidad de que el ejemplar sea preservado para su futura exhibición pública.