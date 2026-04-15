El conmovedor canto fúnebre que resuena en el mar: la triste historia de Timmy, una ballena jorobada que agoniza lentamente

El video de una ballena jorobada de entre 12 y 15 metros, que quedó varada en repetidas ocasiones en el mar Báltico, cerca de la isla de Poel, generó conmoción en redes sociales. El caso se conoció a finales de marzo, cuando rescatistas, junto a ciudadanos, autoridades y activistas, intentaron salvarla. Sin embargo, el operativo terminó convirtiéndose en un drama al confirmarse que el animal no tenía posibilidades de sobrevivir.

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Tras haber sido liberada días antes en una zona cercana, volvió a quedar atrapada, sin salida. Ante esta situación, las autoridades decidieron dejarla en calma para que recuperara fuerzas e intentara nadar por sí sola, aunque sin éxito.

Medios europeos, que siguieron de cerca la historia de “Timmy”, informaron que su comportamiento evidenciaba una enfermedad grave. Además, tenía una red de pesca en la mandíbula que le impedía alimentarse, lo que aceleró su deterioro.

Según la agencia AP, los rescatistas en Alemania perdieron la esperanza de salvarla, ya que había encallado en varias ocasiones. Actualmente, esperan que muera en la ensenada donde permanece.

Aunque fue liberada inicialmente, volvió a quedar atrapada en otra zona. Foto: Captura de pantalla video de AP

Expertos han señalado que la ballena presenta signos de extrema debilidad, como respiración irregular y escasa reacción, lo que confirma su estado crítico. También se detectaron lesiones que, al parecer, fueron causadas por la hélice de un barco y por redes de pesca, como detalló Euronews.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que se desconoce cómo llegó a salir de su hábitat natural. Fue vista por primera vez el 3 de marzo en el mar Báltico, una zona poco habitual para su especie. Especialistas consideran que pudo desorientarse durante su migración o al seguir un banco de peces.

Una ballena jorobada de entre 12 y 15 metros quedó varada varias veces en el mar Báltico, cerca de la isla de Poel. Foto: Captura de pantalla video de AP

Desde entonces, enfrentó grandes dificultades para regresar, ya que debía recorrer cientos de kilómetros hasta el mar del Norte y, posteriormente, el océano Atlántico.

Por esta razón, expertos y organizaciones coinciden en que cualquier intento de rescate solo aumentaría su sufrimiento, por lo que recomiendan dejarla morir en paz. En caso de fallecer, será trasladada a la isla de Dänholm para realizarle una autopsia.