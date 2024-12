Los espejos de agua del vecino municipio de Bogotá son 15, sin embargo tan solo dos cuentan con la declaratoria de humedal propiamente dicho: Neuta y Tierra Blanca. Esta denominación la hace la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Los demás humedales no tienen una declaratoria definida, excepto Tibanica que al ser compartido con Bogotá ya cuenta con esta figura.

El espejo de agua del humedal Neuta, es el más conservado del municipio, por lo que es el modelo a copiar por los otros ecosistemas. Foto: CAR

Rafael Robles, director encargado de Ordenamiento Ambiental y Territorial de la CAR, explicó que existen convenios con terceros para ir adelantando estas labores. Por ejemplo en el humedal del Vínculo, a través de un acuerdo con la empresa privada, se generó la recuperación de su condición de humedal, restaurando su vaso hídrico. Agregó que en el humedal de Santa Ana está siendo delimitado con la empresa de alcantarillado de Santa Ana, para iniciar con las acciones que permitan la recuperación del ecosistema.

Otros cinco que se encuentran sin ningún proceso adelantado: La Muralla, El Cajón, El Charquito,Terreros y Meandro de Tequendama, explicó Carolina Forero, ecológa de la alcaldía municipal de Soacha.

La CAR asegura que aunque algunos cuerpos de agua no cuenten con la declaratoria de humedal, eso no exime a estos ecosistemas de acciones de control y de conservación a las cuales tiene derecho pese a no contar con plan de manejo. “Están cobijados por la norma solo por el hecho de saber que son humedales”, explicó Rafael Robles de la CAR.

la totalidad de los humedales de Soacha ocupan unas 2,540 hectáreas, siendo el de Neuta el más grande y adelantado en las obras de recuperación y preservación, según la funcionaria de la administración local. De hecho, está considerado como un ejemplo para replicar en todos los demás cuerpos de agua del municipio.

Amenazas

En Soacha se han construido 210.000 viviendas de interés social en los últimos años, cercando a los humedales de Neuta y Tierra Blanca, a pesar de que en las resoluciones de declaratoria de áreas protegidas de la CAR, este tipo de construcciones están prohibidas para las zonas de influencia de los humedales.

Y el panorama parece que no va a mejorar. “Aquí están proyectadas 200.000 viviendas más en Soacha”, dijo Humberto Medellín, de la organización ambiental Cabildo Verde de Soacha, entidad defensora de los ecosistemas del municipio, que pasan por humedales y ríos entre los que está el Bogotá, bosque andino, bosque seco y páramo.