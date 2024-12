Encuentran tres delfines rosados muertos en un caño de Arauca

En Caño Jesús, de la vereda Arrecifes del municipio de Arauca, al oriente colombiano, la comunidad denunció la aparición de dos toninas adultas y una joven muertas a orillas del afluente.

Aunque se desconoce quiénes son los responsables de los hechos, ya la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia) fue avisada y la seccional de Arauca inició las investigaciones. El ganadero de la región, Ernesto Jiménez, fue quien las encontró. Dijo que "la falta de agua es lo que ha venido afectando a la fauna de este caño. Hace unos dos años había toninas, caimanes y demás animales, hoy ya no se ve todo eso, se nos están secando los caños". Por su parte, el subdirector de Control y Calidad Ambiental de Corporinoquia, Albert Jonathan Camargo, confirmó que los profesionales de fauna ya hicieron presencia en el lugar de los hechos. "Nuestros funcionarios atendieron la denuncia que realizó el finquero y de inmediato se procedió a levantar evidencias en el sector. Además de tomar muestreos de calidad del agua y evaluar los niveles del afluente", indicó Camargo. ¿Delfines muertos para sacar su aceite? Desde el año 2017, comunidad de Casanare donde aparecieron varios de estos mamíferos muertos, viene denunciando que "los delfines llegan a las redes atraídos por los peces. Allí, los pescadores ilegales aprovechan para capturarlos, luego les chuzan el dorso y les sacan el aceite". Advierten también los animalistas que "Por cada delfín se puede sacar en promedio 100 botellas de aceite, que, vendidas a 50.000 pesos, le significan al pescador una ganancia de hasta 5 millones de pesos". Camargo señala que "hay temas culturales, que son de arraigo de muchas personas y por eso mismo emprendimos una gran tarea por capacitarlos en el cuidado del mismo". Le recomendamos: El delfín rosado de nuevo en la lista roja de especies en peligro de extinción Según el funcionario, hay una lucha constante para evitar que los pescadores usen mallas de nylon monofilamento, son de usqueo prohibido en Colombia, no obstante, algunos pescadores compran estas redes en Venezuela y las usan en los afluentes del país, afectando la salud de muchas especies, entre esas el delfín rosado o tonina.