Inclusión social y negocios verdes, claves en recuperación pospandemia

Dijo que estas no necesariamente tienen que ver con el mundo rural, sino que hay muchas relacionadas con el territorio urbano y que generan una importante cantidad de empleo, además de los beneficios en materia de aumento de la biodiversidad, de generaciones de áreas verdes, de mejora de las condiciones atmosféricas de las ciudades y captaciones de agua, entre otros.

Esto quiere decir que los países deben revisar sus esquemas regulatorios para el sector financiero y fomentar una buena gestión de sus presupuestos , de forma que las medidas de contención y de recuperación contemplen objetivos de sostenibilidad de largo plazo y no incentiven el uso indebido de los recursos.

Según las investigadoras, este tipo de recuperación exige necesariamente la transformación de los sistemas de producción y de consumo, pues esta no ha sido la primera crisis de este tipo ni será la última, de ahí que se requiera cambiar el modelo social y económico actual por uno que abone al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la transición a una economía carbono neutral con impactos reducidos en la naturaleza.

La forma de producción y de consumo deben cambiar. Foto: Getty Images

“Ahí podemos disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres, porque la verdad es que en ese tema estamos retrocediendo 20 años”, dijo y explicó que esto se debe a que, en gran parte, los empleos que se han perdido durante la pandemia son de mujeres, mientras que sus actividades en el hogar aumentaron debido al confinamiento. Además, agregó que la inversión verde es clave para tener un crecimiento sostenible.

Le sugerimos: Urbanización sostenible, clave en recuperación económica pospandemia

Por su parte, Rolando Ocampo, director de la división de estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), enfatizó la premisa "crecer para igualar, igualar para crecer" que transversaliza los retos que tiene la región.

“Si no tenemos crecimiento para igualar y para disminuir desigualdades, crecimiento económico, brechas ambientales, y si no tenemos igualdad para poder en todo el territorio, entre todos nosotros, con todo lo que comentó Ana María con el tema de género, lo que comenta de la parte de crecimiento ambiental de Karla, si no tenemos todo esto, es imposible que podamos llevar a cabo esos procesos en América Latina y salir de la crisis en la que estamos sumidos actualmente”, señaló.