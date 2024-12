Pangasius: la plaga que amenaza al emblemático bocachico colombiano

La rana toro (Lithobates catesbeianus), el hipopótamo (Hippopotamus amphibius), el pez león (Pterois volitans) y el caracol gigante africano (Achatina fulica) son solo cuatro de las 229 especies de animales reportadas por Colombia como invasores en el Registro Global de Especies Introducidas e Invasoras (GRIIS) del Grupo de Especialistas en Especies Invasoras de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).



Sin embargo, existen otros que, si bien es cierto no son tan populares y no han tenido tanta exposición mediática, pueden ser igual o peor de nocivos no solo para la fauna endémica (única) de los ríos colombianos, sino también para los ecosistemas y las personas que dependen de estos para su subsistencia.

El pez basa (pangasius bocourti), más conocido en el mundo como pangasius, es diferente al bagre o pez gato, ya que este tiene un cuerpo más aerodinámico, alargado y comprimido lateralmente. Se identifica por el color gris oscuro que cubre toda su espalda y su vientre plateado, así como por tener sobre la cabeza un tinte dorado y un color blanquecino, púrpura o plateado en los flancos.

Esta especie, oriunda de Asia, se caracteriza por tener una boca muy ancha, así como una larga y doble barba, parecida a la del pez tigre o goliat. Pueden llegar a vivir hasta veinte años cuando se desarrollan en su hábitat natural, razón por la cual alcanzan una longitud de un 1 metro y 80 centímetros, y pueden pesar hasta 18 kilogramos, aunque en los estanques de cultivo, cuando tienen 10 años, ya pueden pesar 25 kilos. De hecho, los pangasius que son cultivados para uso comercial entre los seis y ocho meses de vida, ya pueden llegar a pesar entre 800 y 1.200 gramos.

El hábitat de esta especie de pez se puede encontrar tanto en agua dulce como en agua salobre, siendo los grandes ríos, los estuarios, los canales, las ensenadas, las ciénagas y los arroyos los lugares más comunes en donde viven.

Su introducción en Colombia data de 2015. Se dio de manera ilegal por parte, al parecer, de granjas pisícolas que decidieron importarlo para su posterior comercialización, sin tener en cuenta el alto impacto ambiental y social que podría llegar a generar si era liberado en algún ecosistema natural, como finalmente ocurrió.