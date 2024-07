Chingaza, un paraíso de venados, pájaros y frailejones a solo dos horas de Bogotá

Según Abelino, no cualquiera puede ingresar. “Primero se debe hacer una reserva ante Parques Naturales, que indique el número de personas por recorrido y el lugar que quiere visitar. El costo del ingreso por cabeza es de $14.000. Sumado a esto, el grupo debe traer su vehículo o bus y contratar a alguno de los guías. Yo, por ejemplo, cobro un promedio de $100.000 al día”.

Por la trocha, los vehículos no pueden andar a más de 40 kilómetros por hora. “Esto se debe a dos razones: primero, porque es normal que de la nada salten venados en medio de la carretera y segundo, para apreciar los colchones de musgo, las cascadas, los bosques de niebla y las cinco especies de frailejones, de las cuales una es endémica de Chingaza”.

“Hemos visto hasta 27 rebaños de venados en un mismo día. Mal contados debe haber 1.000, los cuales son dóciles e inofensivos. Cuando no hay tanto turista llegan manadas a buscar alimento; parece que fueran un rebaño de ovejas”, relata don Abelino.

“El ideal es que se conecten con el páramo, la lluvia, el frío, la neblina, los ecosistemas y los animales. Me gusta hacer reflexiones sobre el silencio, la historia, cultura y naturaleza. No seré un profesional graduado ni un técnico, pero le impregno mucha pasión y amor a mi trabajo. Trato de meter al visitante en el embrujo de Chingaza”.

Abelino da una advertencia antes de explorar los secretos de la montaña. “No me gusta que vengan con cables conectados en las orejas. Acá venimos a disfrutar de la naturaleza. Escuchemos cada gota de agua y el mágico canto de las aves. Si se resbalan no se afanen, eso es que la tierra los está acariciando”.

“La naturaleza vive sin el hombre, pero el hombre no vive sin la naturaleza. Lo mismo pasa con Chingaza y Bogotá, el páramo no necesita de la ciudad. Cada árbol repleto de vegetación tiene una función, la cual no debe ser alterada. El que llega acá conecta sus sentidos con la madre tierra y reflexiona. Eso es el silencio del bosque, encontrarse a sí mismo, con la fuerza del carácter”.