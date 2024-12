VIDEO: Pedro Palo, la joya de la cuenca baja del río Bogotá

Desde hace más de tres años Roberto está radicado en Pedro Palo. Vive en una casa elaborada con eucaliptos. Foto: Jhon Barros.

“La CAR me propuso ser guardabosque de Pedro Palo, pero no acepté. Ese cargo no me permitiría denunciar las cosas como son”, asegura este amante de la naturaleza.

Hace más de tres años, Roberto tomó la decisión de radicarse del todo en Pedro Palo. En Bogotá dejó a sus dos hijos ya grandes y abandonó los trabajos de ingeniería. “Llegué a un acuerdo con mi esposa Vicky, que consistió en vernos los fines de semana ya fuera en Bogotá o en Tenasucá. Ese negocio nos ha funcionado muy bien”.

Poco a poco, Sáenz fue transformando la casa elaborada con eucaliptos. Hizo cuatro habitaciones, tres para la gente que viene a hacer investigaciones y una para su nido familiar, un cuarto repleto de libros.