Arte milenario: así son los grabados rupestres más grandes del mundo descubiertos en Colombia

“Sabemos que las anacondas y las boas están asociadas no solo con la deidad creadora de algunos grupos indígenas de la región, sino que se las considera seres letales que pueden matar personas y animales grandes (...) Creemos que los grabados podrían haber sido utilizados por grupos prehistóricos como una forma de marcar el territorio, haciendo saber a la gente que ese es el lugar donde vivían y que se esperaba un comportamiento apropiado”, explicó Riris.

Arte y mucha técnica

“Hemos cartografiado 14 sitios. Como están tallados en piedra no se puede hacer un fechado directo, pero hemos encontrado cerámicas con los motivos de serpientes similares a los de los grabados. La fecha estimada de los petroglifos es de aproximadamente hace 1.000 años y podrían ser más antiguos, hasta 2.000 años (...) Este hallazgo fue como un derivado de esa investigación inicial. Nosotros sabíamos de la serpiente gigantesca, pero no se sabía de las otras figuras, sobre todo del lado colombiano; no existían en la literatura. Aunque los locales sí sabían que estaban ahí”, precisó.