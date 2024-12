San Vicente del Caguán, uno de sus municipios más emblemáticos, lidera esta actividad, abasteciendo de carne y productos lácteos a gran parte del país, incluyendo el 85 por ciento de la carne que se consume en el Valle del Cauca . Este panorama subraya la relevancia económica de la ganadería en el Caquetá, que no solo genera miles de empleos directos, sino que también impulsa la economía local y regional.

La ganadería en el Caquetá ha sido tradicionalmente de carácter extensivo, con una densidad promedio de apenas 0.8 cabezas por hectárea, lo que ha sido un factor determinante en la crisis ambiental que enfrentamos. No obstante, los tiempos están cambiando. Cada vez más, los productores, especialmente los medianos y pequeños, están adoptando prácticas más sostenibles. La transición hacia una ganadería intensiva, que no solo optimiza el uso del suelo, sino que también promueve la conservación de los recursos hídricos, es una necesidad urgente. Innovaciones en genética, la mejora de las praderas, la rotación de cultivos y el fomento de sistemas silvopastoriles son elementos clave en este proceso de transformación. Estas prácticas no solo favorecen la sostenibilidad ambiental, sino que también incrementan la productividad, generando un círculo virtuoso de beneficios económicos.