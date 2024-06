Colombia en miniatura: las impresionantes fotografías de algunas de las especies más pequeñas del país

Desde entonces recorre el país para retratar las maravillas de la naturaleza. “He estado en Antioquia, el Chocó biogeográfico, Los Andes. Conocí los diferentes ecosistemas de Nariño, Cauca, el río Cauca. También recorrí bastante el Valle del Cauca , Putumayo y el valle interandino. He trabajado en los Llanos Orientales y todas esas experiencias las he vivido a través de la fotografía”, detalló Forero.

Proyecto Naturphilosophie

“Conocer para conservar: ese es el mensaje que quiero transmitir. El conocimiento nos puede ayudar a cambiar la percepción errada que se tiene de algunos de nuestros animales y este trabajo realmente ha sido una herramienta de educación ambiental increíble. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente de zonas rurales que han aprendido la importancia de conservar. Algunos que antes me decían que encontraban las pequeñas serpientes y las mataban, ahora me dicen que si las ven, les toman una foto, pero ya no las lastiman y las dejan en su hábitat”, finalizó Forero.