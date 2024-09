¿Cómo pueden las empresas cerrar las brechas de sostenibilidad en Colombia?

RODRIGO BOTERO: Creo que hay algunos retos que tienen que ver con la sostenibilidad misma de las organizaciones no gubernamentales. Colombia es uno de los países que tiene una menor inversión de presupuesto dentro de estas instituciones, particularmente en las de gestión ambiental. Digamos que en países desarrollados existen partidas presupuestales destinadas específicamente a apoyar su incidencia en la política pública. Conozco los gobiernos de los últimos 25 años y no hubo alguno que no intentara callar muchas veces las voces de las ONG. En ese sentido, es fundamental entender el papel que cumple la sociedad civil organizada para una democracia, pero además fortalecer mecanismos de financiación, porque hoy las organizaciones dependen en gran medida de la cooperación internacional, un modelo con vaivenes pues puede migrar hacia otras zonas del planeta. En el caso colombiano, hay una visión muy antigua sobre las organizaciones no gubernamentales. Otro gran reto es abordar desafíos de alta complejidad en términos de los conflictos armados socioambientales que se dan en todo el territorio, algo que va en un proceso ascendente y degradativo con grupos armados que ejercen hoy poderes en diferentes zonas que fracturan el país. En ese sentido, obviamente trabajar de manera independiente para las ONG es cada vez más difícil cuando hay actores cuyo ejercicio armado no respeta ningún tipo de derechos ni de reglas fundamentales.