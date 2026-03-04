En Apartadó la democracia también es resistencia

En Apartadó hablar de democracia no es un concepto abstracto. Es una decisión cotidiana que se ejerce en medio de la memoria, pero también de la determinación colectiva. Durante los años más duros del conflicto armado, esta región fue escenario de enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares que dejaron huellas profundas en la comunidad, desplazamientos forzados y una cultura del miedo que marcó generaciones.

Hoy, la ciudadanía ha optado por otro camino: participar, denunciar y defender sus derechos en las urnas. La jornada electoral ya no se asume como un trámite más, sino como una expresión de autonomía y de confianza en las reglas del juego democrático.

SEMANA recorrió el territorio para registrar cómo se vive una elección en una zona donde por años las urnas estaban asociadas al miedo. El acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas, junto a los mecanismos implementados por el Consejo Nacional Electoral refuerzan la confianza en el proceso. No se trata solo de depositar una tarjeta, sino de garantizar que cada sufragio cuente y sea respetado.

En este video se evidencia cómo la participación se convirtió en resistencia civil y en una apuesta por la legitimidad democrática en zonas históricamente golpeadas por la violencia.

En Apartadó, más que elegir, la comunidad decidió no callar. Y esa historia, marcada por la memoria y la esperanza, se cuenta desde adentro.