Elecciones 2026

En Apartadó la democracia también es resistencia

SEMANA viajó al corazón del Urabá antioqueño y pudo comprobar cómo, en una región golpeada por la violencia, la vigilancia electoral y la participación ciudadana se convirtieron en herramientas de paz y reconstrucción institucional.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 11:51 a. m.
YouTube video 5q7spruq4nA thumbnail

En Apartadó hablar de democracia no es un concepto abstracto. Es una decisión cotidiana que se ejerce en medio de la memoria, pero también de la determinación colectiva. Durante los años más duros del conflicto armado, esta región fue escenario de enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares que dejaron huellas profundas en la comunidad, desplazamientos forzados y una cultura del miedo que marcó generaciones.

Hoy, la ciudadanía ha optado por otro camino: participar, denunciar y defender sus derechos en las urnas. La jornada electoral ya no se asume como un trámite más, sino como una expresión de autonomía y de confianza en las reglas del juego democrático.

Partidos tendrán más tiempo para inscribir testigos electorales: este es el nuevo plazo

SEMANA recorrió el territorio para registrar cómo se vive una elección en una zona donde por años las urnas estaban asociadas al miedo. El acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas, junto a los mecanismos implementados por el Consejo Nacional Electoral refuerzan la confianza en el proceso. No se trata solo de depositar una tarjeta, sino de garantizar que cada sufragio cuente y sea respetado.

En este video se evidencia cómo la participación se convirtió en resistencia civil y en una apuesta por la legitimidad democrática en zonas históricamente golpeadas por la violencia.

Mejor Colombia

Día de la Confianza Electoral. ¿Qué tan blindadas están las elecciones del 8 de marzo?

Mejor Colombia

Una segunda oportunidad: así se transformó la nueva Plaza Minorista de Medellín

Mejor Colombia

¿Todo listo para las elecciones del 8 de marzo? El registrador nacional invita a confiar en las instituciones

Mejor Colombia

Megaobra en Barranquilla para recuperar Tajamar y Bocas de Ceniza

Mejor Colombia

Un país con menos hijos… ¿y qué pasará con el campo?

Mejor Colombia

De Medellín a Palm Beach: Nicolás Echavarría encadena triunfos y posiciona a Colombia en la élite del golf

Mejor Colombia

Chocó tendrán dos universidades nuevas: así avanzan los proyectos

Mejor Colombia

Elecciones 2026: más votantes, mayor logística y nuevos retos para la organización electoral

Política

Las razones del magistrado Álvaro Hernán Prada para no respaldar la fusión de Colombia Humana con el Pacto Histórico

Política

Consejo Nacional Electoral aprueba la fusión de la Colombia Humana y el Pacto Histórico

En Apartadó, más que elegir, la comunidad decidió no callar. Y esa historia, marcada por la memoria y la esperanza, se cuenta desde adentro.

Más de Mejor Colombia

Este miércoles 4 de marzo el país celebra por primera vez el Día de la Confianza Electoral, una fecha que busca enviar un mensaje claro y contundente: la confianza no se construye el día de la elección, sino desde mucho antes

Día de la Confianza Electoral. ¿Qué tan blindadas están las elecciones del 8 de marzo?

La plaza nació a finales de los años 70 e inicios de los 80, en medio de un proceso de reajuste urbanístico de la ciudad.

Una segunda oportunidad: así se transformó la nueva Plaza Minorista de Medellín

Yesid Lancheros, director de SEMANA, y Hernán Penagos, registrador nacional.

¿Todo listo para las elecciones del 8 de marzo? El registrador nacional invita a confiar en las instituciones

La iniciativa contempla adecuaciones para movilidad sostenible, fortalecimiento turístico y recuperación ecológica en la franja que bordea el río Magdalena hasta su desembocadura en el mar Caribe.

Megaobra en Barranquilla para recuperar Tajamar y Bocas de Ceniza

Entre 2019 y 2024 cerraron miles de colegios por falta de estudiantes.

Un país con menos hijos… ¿y qué pasará con el campo?

Nicolás Echavarría logró histórico triunfo para el golf de Colombia.

De Medellín a Palm Beach: Nicolás Echavarría encadena triunfos y posiciona a Colombia en la élite del golf

vLa obra es financiada con recursos del Ministerio de Educación y ejecutada por la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, entidad encargada de estructurar y gerenciar proyectos de infraestructura pública en el país.

Chocó tendrán dos universidades nuevas: así avanzan los proyectos

Para las elecciones de 2026 la Registraduría Nacional ya confirmó un crecimiento del electorado y del dispositivo humano que hará posible esta jornada democrática.

Elecciones 2026: más votantes, mayor logística y nuevos retos para la organización electoral

Mediante la Resolución 1202 de 2026, la entidad amplió hasta el jueves 5 de marzo el plazo para que los partidos y movimientos políticos postulen a sus testigos electorales.

Partidos tendrán más tiempo para inscribir testigos electorales: este es el nuevo plazo

Noticias Destacadas