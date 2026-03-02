Partidos tendrán más tiempo para inscribir testigos electorales: este es el nuevo plazo

A una semana de las elecciones al Congreso y de las consultas interpartidistas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) movió el calendario. Mediante la Resolución 1202 de 2026, la entidad amplió hasta el jueves 5 de marzo el plazo para que los partidos y movimientos políticos postulen a sus testigos electorales.

La medida aplica para las agrupaciones que inscribieron listas al Senado y a la Cámara de Representantes, así como para organizaciones que participan en las consultas del próximo 8 de marzo. El trámite deberá hacerse a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, herramienta tecnológica dispuesta para organizar y agilizar el proceso.

Según el CNE, las colectividades deberán ingresar con su usuario y contraseña, seleccionar el tipo de testigo (ante mesa de votación, comisión escrutadora o remanente) y diligenciar la información requerida. La plataforma permitirá postular hasta un testigo por cada una de las 126.646 mesas habilitadas en el país.

Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico figuran entre los territorios con mayor número de actores electorales inscritos y acreditados hasta el momento. Sin embargo, la autoridad reiteró el llamado a reforzar la presencia de testigos en todos los departamentos para blindar el voto ciudadano.

La ampliación del plazo se da en un contexto de alta expectativa política. Con esta decisión, el CNE busca garantizar la transparencia, la vigilancia y la legitimidad de la jornada democrática del 8 de marzo, en la que se renovará el Congreso y se definirán candidaturas clave de cara al nuevo ciclo electoral.