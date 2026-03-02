Elecciones 2026

Partidos tendrán más tiempo para inscribir testigos electorales: este es el nuevo plazo

El Consejo Nacional Electoral extendió la fecha para postular testigos a través de la plataforma oficial. La decisión cobija a quienes inscribieron listas al Congreso y participan en las consultas interpartidistas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 3:24 p. m.
Mediante la Resolución 1202 de 2026, la entidad amplió hasta el jueves 5 de marzo el plazo para que los partidos y movimientos políticos postulen a sus testigos electorales.
Mediante la Resolución 1202 de 2026, la entidad amplió hasta el jueves 5 de marzo el plazo para que los partidos y movimientos políticos postulen a sus testigos electorales. Foto: Registraduría API

A una semana de las elecciones al Congreso y de las consultas interpartidistas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) movió el calendario. Mediante la Resolución 1202 de 2026, la entidad amplió hasta el jueves 5 de marzo el plazo para que los partidos y movimientos políticos postulen a sus testigos electorales.

La medida aplica para las agrupaciones que inscribieron listas al Senado y a la Cámara de Representantes, así como para organizaciones que participan en las consultas del próximo 8 de marzo. El trámite deberá hacerse a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, herramienta tecnológica dispuesta para organizar y agilizar el proceso.

CNE duplica el número de auditores de sistemas para vigilar la tecnología electoral el próximo 8 de marzo

Según el CNE, las colectividades deberán ingresar con su usuario y contraseña, seleccionar el tipo de testigo (ante mesa de votación, comisión escrutadora o remanente) y diligenciar la información requerida. La plataforma permitirá postular hasta un testigo por cada una de las 126.646 mesas habilitadas en el país.

Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico figuran entre los territorios con mayor número de actores electorales inscritos y acreditados hasta el momento. Sin embargo, la autoridad reiteró el llamado a reforzar la presencia de testigos en todos los departamentos para blindar el voto ciudadano.

Mejor Colombia

Procurador general, en defensa de la democracia

Mejor Colombia

El colombiano detrás de la nueva serie de Harry Potter en HBO

Mejor Colombia

Gobernadores, regiones y gremios se unen por la paz electoral: “Es un compromiso de cada colombiano”

Política

¿Por qué salir a votar este 8 de marzo?

Mejor Colombia

ANATO 2026: así es el mapa turístico que están construyendo las regiones colombianas

Mejor Colombia

Elecciones 2026: ¿cómo se audita y protege el código fuente del software electoral?

Mejor Colombia Especiales Multimedia

La nueva tarjeta electoral para el 8 de marzo: privacidad, garantías y reglas claras

Política

José Acuña, candidato a la Cámara por Bogotá, enfrenta denuncias y quejas por presunta violencia intrafamiliar e incumplimientos a trabajadores

Confidenciales

Abelardo de la Espriella dice qué hará con las personas que no voten por él: “Ni los de antes pudieron”

Política

Habla el candidato que entró con un “bastón de mando” a la Universidad Nacional: “Si nos toca defendernos, lo vamos a hacer”

La ampliación del plazo se da en un contexto de alta expectativa política. Con esta decisión, el CNE busca garantizar la transparencia, la vigilancia y la legitimidad de la jornada democrática del 8 de marzo, en la que se renovará el Congreso y se definirán candidaturas clave de cara al nuevo ciclo electoral.

Más de Mejor Colombia

Yesid Lancheros, director de SEMANA, con Gregorio Eljach, procurador general.

Procurador general, en defensa de la democracia

Antonio Medellín, de la Sinfónica Nacional a Hollywood, se suma al equipo musical de una de las franquicias más poderosas del mundo.

El colombiano detrás de la nueva serie de Harry Potter en HBO

La Procuraduría busca que los colombianos vivan unas elecciones en paz y con transparencia.

Gobernadores, regiones y gremios se unen por la paz electoral: “Es un compromiso de cada colombiano”

El Congreso lo integrarán 103 senadores y 182 representantes a la Cámara.

¿Por qué salir a votar este 8 de marzo?

ANATO

ANATO 2026: así es el mapa turístico que están construyendo las regiones colombianas

El esquema también incorpora mecanismos de protección como firmas digitales, registros de auditoría y entornos de ejecución restringidos.

Elecciones 2026: ¿cómo se audita y protege el código fuente del software electoral?

Así es la tarjeta electoral para las consultas presidenciales del 8 de marzo

La nueva tarjeta electoral para el 8 de marzo: privacidad, garantías y reglas claras

En Colombia, cada jornada electoral es una coreografía milimétrica que se despliega en más de 126.000 mesas de votación y más de 3.500 comisiones escrutadoras.

Del papel al QR: así se modernizó la vigilancia de los votos para las elecciones de 2026

El próximo 8 de marzo los ciudadanos de estas zonas rurales elegirán un representante por cada circunscripción.

Así se vivirá la última elección de las 16 curules de paz en la zona rural de los 168 municipios afectados por el conflicto

Noticias Destacadas