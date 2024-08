Financiamiento sostenible: ¿cómo convertir los desafíos en oportunidades para la naturaleza?

Según el más reciente reporte de la ONU sobre el estado de la finanzas para la naturaleza (State of Finance for Nature), el flujo directo de recursos para actividades que la perjudican es de casi 7 billones de dólares anuales, mientras que las inversiones en soluciones basadas en la naturaleza es de 200.000 millones de dólares al año, un tercio de lo que se requiere para cumplir las metas ambientales fijadas a 2030.

VANESSA PÉREZ-CIRERA: Hay varios cuellos de botella. Por un lado, está la falta de proyectos potentes que hablen el mismo lenguaje que los financiadores. Hacer esa traducción es clave, sin embargo, también hay que resaltar que la naturaleza tiene un valor moral que no tiene precio. Otro desafío es saber hacia dónde dirigir los recursos públicos, y cómo lograr que los gobiernos puedan gravar lo malo para financiar lo bueno, sin desequilibrar la economía. Los fondos públicos se deben enfocar en los lugares correctos, donde se pueda conseguir financiamiento privado para generar un gana-gana que le dé confianza a los inversionistas privados. Es bajarle el riesgo al sector privado.

V.P.C.: Dentro de las soluciones basadas en la naturaleza –que son servicios ecosistémicos, pero enfocados en los problemas más acuciantes de la sociedad–, algunas tienen potencial de ser impulsadas por el sector privado. Por ejemplo, en Sierra de Minas, Guatemala, hay un proyecto exitoso de Coca-Cola que financia la restauración de la parte alta de la cuenca, para garantizar la seguridad hídrica de la compañía y las poblaciones cercanas . Es una solución basada en la naturaleza en la que el servicio está claro, los usuarios y el esquema de gobernanza también. Por ello, es fácil de financiar. No obstante, ese no siempre es el caso. Un parque público baja la temperatura de una ciudad, lo que beneficia a los habitantes del sector. Pero es difícil que el sector privado pague por ese tipo de servicios; debería hacerlo el gobierno. Entonces, depende del servicio ecosistémico.

V.P.C.: La sociedad civil organizada y las ONG desempeñan un papel central para poder ayudar a las comunidades a tener las capacidades necesarias para armar buenos proyectos. Desafortunadamente, se requiere ese apoyo, aunque no debería ser así siempre. He conocido cooperativas de mujeres en temas de bioeconomía, unas en Perú y otras en Ecuador, que no necesitaban ayuda de nadie. Sin embargo, como otras comunidades sí la necesitan, con la red panamazónica de bioeconomía estamos generando intercambios de mejores prácticas. Añadiría que se requiere una inversión inicial, que debería venir del sector público nacional o internacional para generar las capacidades que permitan desarrollar una economía local fuerte.