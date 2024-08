“Habíamos olvidado la economía campesina y popular”: director del Sena

Por eso, volcamos la mirada hacia estos sectores con dos programas muy importantes: Full Popular y CampeSENA. Los dividimos para darle relevancia al sector campesino. En 1970, el 42% de la formación del Sena era para el campesinado y hoy no llega ni al 9%. Nuestra idea es que al terminar podamos dejar la cifra en el 15% de formación para el sector campesino y de la economía popular.

No es que se deba dejar de hacer formación de trabajo para la gran y mediana empresa, sino que no podemos dejar de lado estos otros dos sectores. También se debe tener en cuenta que el sector rural no es completamente campesino. El sector de la economía popular urbana tiene a otros actores.