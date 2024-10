¡Imperdible! Con más de 400 artistas en escena Bogotá celebra el primer Festival de Artes Vivas

Olvido , una obra dirigida por Jimmy Rangel, tiene un argumento simple: una pareja que intenta olvidarse. Pero, ¿qué tan simple es olvidar? En palabras de Rangel, imposible. “Uno busca herramientas de escudo, de protección. Uno cree que está olvidando algo o a alguien, pero en realidad no. La memoria es muchísimo más fuerte” , apuntó.

El origen de Olvido se remonta a una residencia artística en Nueva York. El grupo de Rangel elaboró una lista de casi 600 puntos, enumerando acciones concretas para olvidar al ser amado: no contestar el teléfono, mirar un punto fijo, salir a caminar. Así se gestó este “demente juego de apariciones y desapariciones” que, además, mezcló expresiones narrativas y poéticas como el uso de elementos naturales o de coreografías estremecedoras.

“Los elementos son incontrolables: nunca sabes qué tan caliente o fría estará el agua, o qué tan húmeda estará la tierra. Eso se volvió un elemento muy importante para los intérpretes de nuestras piezas. El elemento propone una participación más performativa. Estás más vivo cuando hay elementos. No sabes qué va a pasar”, comentó Rangel.

Festival de Artes Vivas

Son innumerables las obras que participarán en el FIAV 2024. Entre ellas se destacan a nivel internacional Diptych: The Missing Door and The Lost Room de Peeping Tom (Bélgica), Caranguejo Overdrive de Aquela Companhia de Teatro (Brasil), Stov-Dust-Hokori de Sew Flunk Fury Wit (Dinamarca), Vitalicios de Instante Teatro (España) y Dream Garden de Colossal Circus (Nueva Zelanda).