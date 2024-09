La historia de Hugo Candelario, el pionero que trajo la marimba de chonta a Cali, el sonido del Pacífico que conquistó la región

Al llegar a casa, no tardó mucho en salir. “Me fui para donde Silvino Mina, que me había construido la marimba. Yo le dije: ‘Don Silvino, me tocó afinar su marimba, la que usted me hizo, pero se quedó muda’. Resulta que yo le corté a la chonta, y no a la guadua que va debajo de cada tabla y es la que da la resonancia. Entonces me explicó la relación física entre la chonta y la guadua, y me dijo: ‘Córtele a la guadua también para que suene otra vez’”.