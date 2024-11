Fue una travesía. No existe otra manera para definir la historia de Tesoros Nativos, una empresa que, fundada por el boyacense Pedro Briceño, rescata la tradición de las papas nativas en Colombia. Una clase de tubérculos coloridos, ampliamente desconocidos, cuyo sabor es comparable al dulzor de una victoria. Puede sonar exagerado, pero para Briceño no hay mejor metáfora.

“Mi padre murió a los 90 años. Era productor de papa; tenía cuatro clases de papa nativa que cultivó durante toda su vida. Con eso, él se hacía la plata para comprar sus fincas. Después, esas papas no se comercializaron mucho y las tenía para su consumo: sembraba maticas en las esquinas. Desde 1970 comenzaron a perder fuerza”, recordó Briceño.

“Yo me dedicaba a ser tecnólogo en producción agropecuaria, pero desde 2008 me convertí en pionero de la producción y el rescate de las papas nativas. Se acabó mi contrato en la Alcaldía de Ventaquemada y decidí emprender un proyecto. Quería que fuera algo raro, que no existiera en Colombia, y entonces recordé los tiempos de mi niñez”, relató.