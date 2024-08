Pipe Peláez recibe un nuevo reconocimiento por su aporte a la cultura colombiana. ¿De qué se trata?

La inspiración de Pipe Peláez

“Llegué a Bogotá a los 17 años y pensé ser ingeniero, tenía el potencial, pero la música ya inundaba mi corazón. Le hice caso a mi yo interno y me la jugué por el arte mientras me convertía en productor de radio y televisión”, manifestó el cantante.

“Sueños, sacrificio, paciencia, perseverancia, pasión y originalidad son algunas de las palabras que han marcado mi existir. No siempre las cosas fueron color rosa, pero siempre la vida me sonrío. Aquí estoy. Hoy doy gracias a Dios por permitirme disfrutar cada paso, por mirar atrás y darme cuenta de que todo sucede por alguna razón, por la familia tan hermosa que me dio”.