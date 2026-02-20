Teatro

¿Qué le diría al amor de su vida si lo viera por última vez? La despedida que nadie quiere vivir llega al teatro en Bogotá

Hasta el 7 de marzo, Intimatum, una propuesta que explora la intensidad emocional de las rupturas amorosas, se presentará en La Factoría L’Explose. Entre sus protagonistas estará Loren Sofia, actriz reconocida por la serie de Netflix Cien años de soledad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 5:54 p. m.
La obra es protagonizada por Loren Sofía, actriz reconocida por la serie Cien años de soledad, e Isaac Barbosa, fundador de Insomnio Teatro.
La obra es protagonizada por Loren Sofía, actriz reconocida por la serie Cien años de soledad, e Isaac Barbosa, fundador de Insomnio Teatro. Foto: Nicolás Bolívar Botero.

La historia sigue a Ana y Pedro, una pareja que ha decidido decirse adiós. Tienen solo 15 minutos para hacerlo. Nada más. Sin distracciones, sin testigos. Solo ellos frente a lo inevitable. Esa es, a grandes rasgos, Intimatum, la nueva obra de Insomnio Teatro que llega a La Factoría L’Explose, en Bogotá, para adentrarse en el estado más puro de la experiencia humana: la sangre que se derrama, el dolor que asfixia y el deseo que quiebra.

Su montaje propone una ruptura estética en la que intérpretes escénicos y músicos se funden en el lenguaje de una neo-ópera para construir su propio réquiem emocional. “Esta obra nace de una pregunta íntima que atraviesa mi mente y corazón: ¿Qué pasaría si fuéramos conscientes de la última vez que vemos a alguien? ¿Qué diríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué nos atreveríamos a sentir?”, explicó Isaac Barbosa Arroyo, director y dramaturgo de la obra.

Nicolás Bolívar Botero.
El elenco de Intimatum está compuesto por actores, bailarines, cantantes líricos y una contrabajista. Foto: Nicolás Bolívar Botero.

Junto a Loren Sofía, la actriz caleña reconocida por su interpretación en la serie de Netflix Cien años de soledad, Barbosa también protagonizará la puesta en escena. “Hace poco viví una despedida desgarradora que abrió mi mente y me impulsó a llevarla a escena. Para mí el dolor de una despedida es visceral, crudo y directo”, aseguró.

Terca Esperanza: la exposición que convierte la memoria del conflicto en una apuesta colectiva por la reconciliación

En ese camino, Barbosa convocó a un grupo de artistas jóvenes interesados en la interdisciplinariedad y comenzó a construir un montaje mano a mano. “La experiencia de Intimatum es un ritual escénico para sacar a la luz las angustias y las sensaciones putrefactas del romanticismo, y transformarlas en verdad viva frente al público”, señaló Loren Sofía.

Mejor Colombia

Misión de la UE destaca avances de Colombia para las elecciones: “Reformas aplicadas fortalecen la confianza”

Mejor Colombia

Carta del alcalde de Santa Marta al presidente Petro: “Solucionaremos el déficit histórico de agua potable”

Mejor Colombia

No solo es Barranquilla. Así se vivieron los otros carnavales que celebró Colombia en febrero

Mejor Colombia

Votar sin barreras: avances y desafíos para que el 8 de marzo la población con discapacidad pueda participar

Mejor Colombia

Terca Esperanza: la exposición que convierte la memoria del conflicto en una apuesta colectiva por la reconciliación

Mejor Colombia

CNE duplica el número de auditores de sistemas para vigilar la tecnología electoral el próximo 8 de marzo

Mejor Colombia

¿Cómo se transmiten los votos y publican los resultados? Así opera el software de la Registraduría el día de las elecciones

Arcadia

Raquel Sofía Amaya y Ana Cristina Botero regresan al teatro con ‘Las ochenteras’, horarios y fechas de la nueva temporada

Mejor Colombia

Así vive Bogotá Ruta Teatro: más de 80 obras, cuatro circuitos y toda una ciudad en escena

Arcadia

Reseña de ‘Cartas a mamá’: emerge un nuevo teatro con preocupaciones estéticas y temáticas distintas

Réquiem de dolor

A cargo de la artista Gabriela Mendoza, la coreografía de esta puesta en escena partió de un proceso de creación que habitó primero las sensaciones en el cuerpo antes de convertirlas en movimiento. Según explicó Mendoza, su búsqueda no era solo componer una pieza de danza, sino construir una vivencia física auténtica: observó el cuerpo propio y el de otros en su estado más sencillo y silencioso para que así emergiera el lenguaje corporal que sostiene Intimatum.

Nicolás Bolívar Botero.
Hasta el 7 de marzo, Ultimatum, una propuesta que explora la intensidad emocional de las rupturas amorosas, se presentará en La Factoría L'Explose .Entre sus protagonistas estará Loren Sofia, actriz reconocida por la serie de Netflix Cien años de soledad. Foto: Nicolás Bolívar Botero.

“El mayor desafío ha sido traducir y compartirnos las ideas entre estas disciplinas. Si bien he podido notar que entre ellas se componen, cada una tiene una manera de comunicarse distinta”, afirmó la bailarina. El montaje cuenta con 8 artistas en escena entre actores, bailarines, cantantes líricos y una contrabajista en vivo, en una experiencia escénica de una hora que propone al público una pregunta inevitable: ¿Qué le dirías al amor de tu vida si fuera la última vez que lo ves?

Experiencia sensorial

Diana Valentina Quiñones, cantante lírica de la obra, explica que esta propuesta se acerca más al lenguaje de la ópera que al de un concierto lírico tradicional, ya que en escena conviven múltiples acciones simultáneas con cantantes, bailarines y actores, convirtiéndola en una experiencia escénica integral.

Nicolás Bolívar Botero.
Camila Quiroga, Erwin Barrera y Diana Quiñones, músicos de Intimatum. Foto: Nicolás Bolívar Botero.

“Interpretar fragmentos de distintos réquiem y adaptarlos a la narrativa de nuestra obra ha sido un proceso muy interesante de resignificar el contexto de “réquiem”, no solo como misa para los muertos, sino para transitar emociones de los vivos”, aseguró la soprano.

Nicolás Bolívar Botero.
Intimatum es una invitación a pensar las relaciones, a reconocer la importancia de escuchar y soltar. Foto: Nicolás Bolívar Botero.

Así, esta obra se vuelve también una invitación a pensar en las relaciones, a reconocer la importancia de escuchar y soltar. “Como artistas independientes ha sido un reto encontrar espacios de ensayo, pero hemos ganado varias convocatorias del Estado, las cuales nos han permitido hacer realidad este sueño. Es importante que los artistas jóvenes conozcamos estos espacios y se generen aún más. Se necesitan espacios dignos y seguros para la creación”, indicó el director.

Finalmente, la obra se presenta como una invitación a reflexionar sobre nuestras relaciones, a reconocer el valor de escuchar, de mirarnos con honestidad y de aprender a soltar. Intimatum se presentará el 26, 27 y 28 de febrero, y el 1, 5, 6 y 7 de marzo. La boletería está disponible en la página de L’Explose, con preventa vigente hasta el 25 de febrero.

Más de Mejor Colombia

La delegación también valoró positivamente los simulacros electorales observados, al considerar que evidencian progresos en la consistencia entre lo consignado en mesa y lo publicado.

Misión de la UE destaca avances de Colombia para las elecciones: “Reformas aplicadas fortalecen la confianza”

Alcaldía de Santa Marta - API

Carta del alcalde de Santa Marta al presidente Petro: “Solucionaremos el déficit histórico de agua potable”

Carnaval del Fuego

No solo es Barranquilla. Así se vivieron los otros carnavales que celebró Colombia en febrero

Tarjetón braille para la elección presidencial de 2022.

Votar sin barreras: avances y desafíos para que el 8 de marzo la población con discapacidad pueda participar

Exposición "Terca Esperanza"

Terca Esperanza: la exposición que convierte la memoria del conflicto en una apuesta colectiva por la reconciliación

Los auditores de sistemas cumplen un papel estratégico: verificar el funcionamiento correcto de los sistemas tecnológicos y acompañar técnicamente la consolidación de datos electorales.

CNE duplica el número de auditores de sistemas para vigilar la tecnología electoral el próximo 8 de marzo

La cadena de procesos es clara: transmisión, recepción, digitalización, interpretación, verificación, consolidación de datos estructurados y publicación.

¿Cómo se transmiten los votos y publican los resultados? Así opera el software de la Registraduría el día de las elecciones

No hacen campaña, no dan opiniones políticas ni intervienen en los resultados. Llegan desde distintos países de Europa para vigilar cómo funciona el voto en Colombia.

¿Qué hacen los observadores electorales de la Unión Europea en Colombia?

El compacto premium se presenta en versiones Sedán y Sportback con motor 1.5 TFSI MHEV, mayor equipamiento de serie y nuevos sistemas de asistencia a la conducción.

El nuevo Audi A3 2026 llega a Colombia con tecnología híbrida ligera y un diseño renovado

Noticias Destacadas