¿Qué le diría al amor de su vida si lo viera por última vez? La despedida que nadie quiere vivir llega al teatro en Bogotá

La historia sigue a Ana y Pedro, una pareja que ha decidido decirse adiós. Tienen solo 15 minutos para hacerlo. Nada más. Sin distracciones, sin testigos. Solo ellos frente a lo inevitable. Esa es, a grandes rasgos, Intimatum, la nueva obra de Insomnio Teatro que llega a La Factoría L’Explose, en Bogotá, para adentrarse en el estado más puro de la experiencia humana: la sangre que se derrama, el dolor que asfixia y el deseo que quiebra.

Su montaje propone una ruptura estética en la que intérpretes escénicos y músicos se funden en el lenguaje de una neo-ópera para construir su propio réquiem emocional. “Esta obra nace de una pregunta íntima que atraviesa mi mente y corazón: ¿Qué pasaría si fuéramos conscientes de la última vez que vemos a alguien? ¿Qué diríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué nos atreveríamos a sentir?”, explicó Isaac Barbosa Arroyo, director y dramaturgo de la obra.

El elenco de Intimatum está compuesto por actores, bailarines, cantantes líricos y una contrabajista. Foto: Nicolás Bolívar Botero.

Junto a Loren Sofía, la actriz caleña reconocida por su interpretación en la serie de Netflix Cien años de soledad, Barbosa también protagonizará la puesta en escena. “Hace poco viví una despedida desgarradora que abrió mi mente y me impulsó a llevarla a escena. Para mí el dolor de una despedida es visceral, crudo y directo”, aseguró.

En ese camino, Barbosa convocó a un grupo de artistas jóvenes interesados en la interdisciplinariedad y comenzó a construir un montaje mano a mano. “La experiencia de Intimatum es un ritual escénico para sacar a la luz las angustias y las sensaciones putrefactas del romanticismo, y transformarlas en verdad viva frente al público”, señaló Loren Sofía.

Réquiem de dolor

A cargo de la artista Gabriela Mendoza, la coreografía de esta puesta en escena partió de un proceso de creación que habitó primero las sensaciones en el cuerpo antes de convertirlas en movimiento. Según explicó Mendoza, su búsqueda no era solo componer una pieza de danza, sino construir una vivencia física auténtica: observó el cuerpo propio y el de otros en su estado más sencillo y silencioso para que así emergiera el lenguaje corporal que sostiene Intimatum.

Hasta el 7 de marzo, Ultimatum, una propuesta que explora la intensidad emocional de las rupturas amorosas, se presentará en La Factoría L'Explose .Entre sus protagonistas estará Loren Sofia, actriz reconocida por la serie de Netflix Cien años de soledad. Foto: Nicolás Bolívar Botero.

“El mayor desafío ha sido traducir y compartirnos las ideas entre estas disciplinas. Si bien he podido notar que entre ellas se componen, cada una tiene una manera de comunicarse distinta”, afirmó la bailarina. El montaje cuenta con 8 artistas en escena entre actores, bailarines, cantantes líricos y una contrabajista en vivo, en una experiencia escénica de una hora que propone al público una pregunta inevitable: ¿Qué le dirías al amor de tu vida si fuera la última vez que lo ves?

Experiencia sensorial

Diana Valentina Quiñones, cantante lírica de la obra, explica que esta propuesta se acerca más al lenguaje de la ópera que al de un concierto lírico tradicional, ya que en escena conviven múltiples acciones simultáneas con cantantes, bailarines y actores, convirtiéndola en una experiencia escénica integral.

Camila Quiroga, Erwin Barrera y Diana Quiñones, músicos de Intimatum. Foto: Nicolás Bolívar Botero.

“Interpretar fragmentos de distintos réquiem y adaptarlos a la narrativa de nuestra obra ha sido un proceso muy interesante de resignificar el contexto de “réquiem”, no solo como misa para los muertos, sino para transitar emociones de los vivos”, aseguró la soprano.

Intimatum es una invitación a pensar las relaciones, a reconocer la importancia de escuchar y soltar. Foto: Nicolás Bolívar Botero.

Así, esta obra se vuelve también una invitación a pensar en las relaciones, a reconocer la importancia de escuchar y soltar. “Como artistas independientes ha sido un reto encontrar espacios de ensayo, pero hemos ganado varias convocatorias del Estado, las cuales nos han permitido hacer realidad este sueño. Es importante que los artistas jóvenes conozcamos estos espacios y se generen aún más. Se necesitan espacios dignos y seguros para la creación”, indicó el director.

Finalmente, la obra se presenta como una invitación a reflexionar sobre nuestras relaciones, a reconocer el valor de escuchar, de mirarnos con honestidad y de aprender a soltar. Intimatum se presentará el 26, 27 y 28 de febrero, y el 1, 5, 6 y 7 de marzo. La boletería está disponible en la página de L’Explose, con preventa vigente hasta el 25 de febrero.