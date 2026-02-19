Cultura

Terca Esperanza: la exposición que convierte la memoria del conflicto en una apuesta colectiva por la reconciliación

En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, más de cien piezas construyen un relato plural que dignifica a las víctimas y propone una reflexión activa sobre el futuro del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 6:09 p. m.
Fotografías, bordados, archivos personales, objetos cotidianos y documentos periodísticos dialogan entre sí para contar historias que no siempre han tenido espacio en los grandes relatos oficiales.
Fotografías, bordados, archivos personales, objetos cotidianos y documentos periodísticos dialogan entre sí para contar historias que no siempre han tenido espacio en los grandes relatos oficiales. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Hoy Bogotá tiene un espacio donde la memoria no es un archivo estático, sino una conversación viva. La exposición permanente “Terca Esperanza”, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, se consolida como uno de los ejercicios culturales más significativos para comprender el conflicto armado colombiano y, al mismo tiempo, proyectar una idea de país que intenta ser consciente de su historia. Más que una muestra museográfica, se trata de una experiencia que interpela al visitante desde lo humano, lo simbólico y lo colectivo, en un momento en el que Colombia sigue debatiéndose entre las heridas del pasado y los desafíos del presente.La exposición reúne más de un centenar de piezas construidas y aportadas por organizaciones de víctimas, colectivos sociales, artistas y ciudadanos que han vivido de cerca las consecuencias de la violencia. Fotografías, bordados, archivos personales, objetos cotidianos y documentos periodísticos dialogan entre sí para contar historias que no siempre han tenido espacio en los grandes relatos oficiales.

Exposición “Terca Esperanza”
La exposición permanente “Terca Esperanza”, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, se consolida como uno de los ejercicios culturales más significativos para comprender el conflicto armado colombiano y, al mismo tiempo, proyectar una idea de país que intenta ser consciente de su historia. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Entre los elementos más representativos se encuentra la máquina de escribir del periodista Guillermo Cano, símbolo de la defensa de la libertad de expresión en tiempos de intimidación y censura. Su presencia no es un simple homenaje, sino un recordatorio tangible de que la palabra también ha sido un acto de resistencia.

Más de 130 danzas ancestrales reafirmaron el legado cultural del Carnaval de Barranquilla

El recorrido está concebido como una narrativa que no evade el dolor, pero tampoco se instala en él. Los corazones bordados por mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, los tejidos elaborados por estudiantes que reflexionan sobre la paz y las imágenes captadas en territorios golpeados por la guerra construyen un lenguaje sensible que trasciende cifras y estadísticas. Cada pieza parece insistir en que detrás de cada hecho violento hay historias individuales, familias fracturadas y comunidades que han tenido que reinventarse. Como han señalado integrantes del equipo curatorial, “cada objeto es un relato vivo”, una frase que resume la esencia de una muestra pensada para dignificar las memorias y no para espectacularizar el sufrimiento.

Exposición “Terca Esperanza”
La exposición reúne más de un centenar de piezas construidas y aportadas por organizaciones de víctimas, colectivos sociales, artistas y ciudadanos que han vivido de cerca las consecuencias de la violencia. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

De la memoria al compromiso ciudadanoLa apuesta de “Terca Esperanza” es también pedagógica. En sus salas se cruzan generaciones que vivieron de manera directa los años más duros del conflicto con jóvenes que apenas conocen esos episodios por referencias fragmentadas. En ese diálogo intergeneracional radica parte de su fuerza: no se trata solo de recordar, sino de comprender para no repetir. Desde la Alcaldía de Bogotá se ha destacado que este in espacio fue construido de manera colectiva “junto a organizaciones de víctimas y artistas”, subrayando el carácter participativo del proceso y la importancia de reconocer múltiples voces en la construcción de memoria.La exposición se convierte en un ejemplo de cómo la cultura puede ser una herramienta concreta de transformación social. No propone una versión única de los hechos ni impone una lectura cerrada del pasado. Invita, más bien, a asumir la memoria como un ejercicio activo de responsabilidad ciudadana. La memoria, entendida desde esta perspectiva, deja de ser una carga y se transforma en punto de partida para la reconciliación.

Mejor Colombia

CNE duplica el número de auditores de sistemas para vigilar la tecnología electoral el próximo 8 de marzo

Mejor Colombia

¿Cómo se transmiten los votos y publican los resultados? Así opera el software de la Registraduría el día de las elecciones

Mejor Colombia

¿Qué hacen los observadores electorales de la Unión Europea en Colombia?

Mejor Colombia

El nuevo Audi A3 2026 llega a Colombia con tecnología híbrida ligera y un diseño renovado

Mejor Colombia

Partidos y movimientos tienen plazo hasta el 1 de marzo para postular testigos electorales. CNE hace llamado a no dejar el trámite a último momento

Mejor Colombia

Elecciones 2026: estos son los cambios que buscan facilitar la participación ciudadana

Mejor Colombia

Reconocimiento de la ONU a Manizales por su modelo de gestión del riesgo

Mujeres de Alto Impacto

Rocío Pachón y su pasión por mantener viva la memoria para una sociedad más justa

Política

“No permitamos que esto se convierta como el Catatumbo”, la dura advertencia de Julio César Triana, de Cambio Radical, sobre la situación en La Plata, Huila

Política

Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, fue reconocido por la JEP como víctima del conflicto colombiano

Así vive Bogotá Ruta Teatro: más de 80 obras, cuatro circuitos y toda una ciudad en escena

“Terca Esperanza” demuestra que el país no está condenado a repetir sus fracturas si es capaz de mirarlas de frente. En un escenario donde los debates públicos suelen polarizarse con facilidad, este espacio ofrece una pausa para escuchar, reconocer y empatizar. La terquedad a la que alude su nombre no es obstinación ciega, sino la persistencia de quienes, pese a todo, siguen creyendo en la posibilidad de un país más justo. En esa insistencia por narrar, recordar y dialogar se encuentra una de las claves para construir una Colombia que no le tema a su pasado y que, precisamente por enfrentarlo, pueda aspirar a un futuro más digno y compartido.

Más de Mejor Colombia

Los auditores de sistemas cumplen un papel estratégico: verificar el funcionamiento correcto de los sistemas tecnológicos y acompañar técnicamente la consolidación de datos electorales.

CNE duplica el número de auditores de sistemas para vigilar la tecnología electoral el próximo 8 de marzo

La cadena de procesos es clara: transmisión, recepción, digitalización, interpretación, verificación, consolidación de datos estructurados y publicación.

¿Cómo se transmiten los votos y publican los resultados? Así opera el software de la Registraduría el día de las elecciones

No hacen campaña, no dan opiniones políticas ni intervienen en los resultados. Llegan desde distintos países de Europa para vigilar cómo funciona el voto en Colombia.

¿Qué hacen los observadores electorales de la Unión Europea en Colombia?

El compacto premium se presenta en versiones Sedán y Sportback con motor 1.5 TFSI MHEV, mayor equipamiento de serie y nuevos sistemas de asistencia a la conducción.

El nuevo Audi A3 2026 llega a Colombia con tecnología híbrida ligera y un diseño renovado

El presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, recordó que la labor de los testigos es clave para garantizar la transparencia y el respeto por la voluntad popular, siempre dentro del marco de la ley.

Partidos y movimientos tienen plazo hasta el 1 de marzo para postular testigos electorales. CNE hace llamado a no dejar el trámite a último momento

Aunque para votar en las elecciones de este 2026 los requisitos siguen siendo los mismos, la arquitectura del proceso cambió.

Elecciones 2026: estos son los cambios que buscan facilitar la participación ciudadana

La ciudad se convirtió en referente nacional y regional al cumplir estándares internacionales.

Reconocimiento de la ONU a Manizales por su modelo de gestión del riesgo

Desde la entrega de los kits hasta el conteo final de los votos, SEMANA acompañó las elecciones atípicas en Ponedera, Atlántico

Así es la logística detrás de unas elecciones atípicas en Colombia: organización, transparencia y seguridad

La herramienta busca reforzar la infraestructura tecnológica para garantizar unas votaciones transparentes y combatir la desinformación.

Registraduría lanza chatbot electoral de WhatsApp. Esta es la información que podrá consultar

Noticias Destacadas