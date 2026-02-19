Terca Esperanza: la exposición que convierte la memoria del conflicto en una apuesta colectiva por la reconciliación

Hoy Bogotá tiene un espacio donde la memoria no es un archivo estático, sino una conversación viva. La exposición permanente “Terca Esperanza”, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, se consolida como uno de los ejercicios culturales más significativos para comprender el conflicto armado colombiano y, al mismo tiempo, proyectar una idea de país que intenta ser consciente de su historia. Más que una muestra museográfica, se trata de una experiencia que interpela al visitante desde lo humano, lo simbólico y lo colectivo, en un momento en el que Colombia sigue debatiéndose entre las heridas del pasado y los desafíos del presente.La exposición reúne más de un centenar de piezas construidas y aportadas por organizaciones de víctimas, colectivos sociales, artistas y ciudadanos que han vivido de cerca las consecuencias de la violencia. Fotografías, bordados, archivos personales, objetos cotidianos y documentos periodísticos dialogan entre sí para contar historias que no siempre han tenido espacio en los grandes relatos oficiales.

La exposición permanente “Terca Esperanza”, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, se consolida como uno de los ejercicios culturales más significativos para comprender el conflicto armado colombiano y, al mismo tiempo, proyectar una idea de país que intenta ser consciente de su historia. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Entre los elementos más representativos se encuentra la máquina de escribir del periodista Guillermo Cano, símbolo de la defensa de la libertad de expresión en tiempos de intimidación y censura. Su presencia no es un simple homenaje, sino un recordatorio tangible de que la palabra también ha sido un acto de resistencia.

Más de 130 danzas ancestrales reafirmaron el legado cultural del Carnaval de Barranquilla

El recorrido está concebido como una narrativa que no evade el dolor, pero tampoco se instala en él. Los corazones bordados por mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, los tejidos elaborados por estudiantes que reflexionan sobre la paz y las imágenes captadas en territorios golpeados por la guerra construyen un lenguaje sensible que trasciende cifras y estadísticas. Cada pieza parece insistir en que detrás de cada hecho violento hay historias individuales, familias fracturadas y comunidades que han tenido que reinventarse. Como han señalado integrantes del equipo curatorial, “cada objeto es un relato vivo”, una frase que resume la esencia de una muestra pensada para dignificar las memorias y no para espectacularizar el sufrimiento.

La exposición reúne más de un centenar de piezas construidas y aportadas por organizaciones de víctimas, colectivos sociales, artistas y ciudadanos que han vivido de cerca las consecuencias de la violencia. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

De la memoria al compromiso ciudadanoLa apuesta de “Terca Esperanza” es también pedagógica. En sus salas se cruzan generaciones que vivieron de manera directa los años más duros del conflicto con jóvenes que apenas conocen esos episodios por referencias fragmentadas. En ese diálogo intergeneracional radica parte de su fuerza: no se trata solo de recordar, sino de comprender para no repetir. Desde la Alcaldía de Bogotá se ha destacado que este in espacio fue construido de manera colectiva “junto a organizaciones de víctimas y artistas”, subrayando el carácter participativo del proceso y la importancia de reconocer múltiples voces en la construcción de memoria.La exposición se convierte en un ejemplo de cómo la cultura puede ser una herramienta concreta de transformación social. No propone una versión única de los hechos ni impone una lectura cerrada del pasado. Invita, más bien, a asumir la memoria como un ejercicio activo de responsabilidad ciudadana. La memoria, entendida desde esta perspectiva, deja de ser una carga y se transforma en punto de partida para la reconciliación.

Así vive Bogotá Ruta Teatro: más de 80 obras, cuatro circuitos y toda una ciudad en escena

“Terca Esperanza” demuestra que el país no está condenado a repetir sus fracturas si es capaz de mirarlas de frente. En un escenario donde los debates públicos suelen polarizarse con facilidad, este espacio ofrece una pausa para escuchar, reconocer y empatizar. La terquedad a la que alude su nombre no es obstinación ciega, sino la persistencia de quienes, pese a todo, siguen creyendo en la posibilidad de un país más justo. En esa insistencia por narrar, recordar y dialogar se encuentra una de las claves para construir una Colombia que no le tema a su pasado y que, precisamente por enfrentarlo, pueda aspirar a un futuro más digno y compartido.