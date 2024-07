Toda una hazaña: la aventura del neurólogo que recorrió los 1.105 municipios de Colombia

Una vez Rosselli llegaba a los municipios, se fotografiaba al frente de la iglesia del parque principal junto con su camioneta Land Rover, a la que apodó “el tinieblo rezandero”. “Ahí mismo se la mandaba a alguien, por si me pasaba algo o se dañaba el celular. Por lo menos necesitaba dejar constancia de que había llegado”, mencionó.

Desde entonces, no pudo parar. Roselli visitó Ituango (Antioquia), Palmar (Santander), La Jagua del Pilar (La Guajira), Barichara (Santander), Damasco (Antioquia), Guaitarilla (Nariño) y así sucesivamente.

Rosselli dice que desde que empezó la travesía se ha mantenido fiel a sí mismo. No olvida que, además de viajero, es un experimentado médico neurólogo y epidemiólogo graduado de las universidades de Harvard y la Escuela de Economía de Londres. También es profesor, escritor y padre. Le encanta ser papá.

“De niños, nosotros hacíamos viajes a los llanos, a una finca en Casanare. Eran épicos porque no había carreteras y nos tocaba cruzar los ríos montados en el carro. A inicios de la década de 1970, me acuerdo que las carreteras a la costa eran malas. Mis padres nos inculcaron eso: viajar ”, recordó el médico, nostálgico.

“Cuando entré al bachillerato, cada que salía de vacaciones me echaba un morral al hombro. Mis papás me daban algo de dinero, pero el viaje era en bus, e incluso echábamos dedo. Escalábamos montañas; fuimos al Nevado del Cocuy muchas veces”, añadió.

“La mayoría de mis viajes han sido en solitario. El 80% de los municipios los he visitado yo solo por el tema del presupuesto. Además que viajar conmigo no es agradable, soy muy madrugador. Me gusta estar en marcha a las cinco de la mañana”, agregó.