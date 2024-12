El "New York Times" informó que la red social estaba en discusiones con Microsoft y otras compañías americanas para vender sus negocios en EE. UU. dadas las amenazas de Trump.

Los ataques de Estados Unidos a China en los últimos meses, que han generado tensión global, se han enfocado en el sector tecnológico. Y la puja no parece tener fin.

El gobierno de Donald Trump asegura que TikTok debe ser vendida a una compañía de EE. UU., so pena de ser bloqueada en dicho país.

Si bien la compañía es dueña de la aplicación empresarial LinkedIn, no se había interesado fuertemente por este mercado, dominado por Facebook.

Según Business Insider, para algunos analistas esta sorpresiva e inesperada noticia podría ser un movimiento bastante inteligente por parte de la compañía, así como un cambio trascendental en su modelo de negocio dedicado en gran parte al mundo empresarial.

“Está un poco fuera del campo, pero para Microsfot el área donde perdieron el barco fue en las redes sociales”, señaló al medio el analista de Wedbush Securities, Dan Ives.

Por su parte, Daniel Newman, analista de Futurum Research, le dijo a Business Insider que esta adquisición podría posicionar a Microsoft como un salvador para la base de usuarios jóvenes de TikTok. “Las nuevas generaciones están muy unidas a esta plataforma. Microsoft tiene la oportunidad de ser el héroe aquí”, afirmó.

De darse la adquisición, Microsoft dirigiría la red social en EE. UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y accionistas minoritarios podrían participar en la operación.

Así mismo, resaltan medios especializados en el tema, se daría una situación bastante particular, pues habría "tres TikTok diferentes" existiendo en el mundo: el ByteDance Douyin, que opera en China; el de ByteDance, que opera fuera del país asiático, y el de Microsoft.

Un enfoque por la protección de datos

Este anuncio no certifica que se vaya a realizar la compra. Incluso el mismo Microsoft ha considerado no dar más información sobre el proceso hasta que no haya un acuerdo con ByteDance.

Aun así, en el comunicado la compañía dejó entrever que, en el caso de concretar la transacción, en sus manos la plataforma tendría un importante enfoque hacia la protección de datos y privacidad de los usuarios, siendo este uno de los principales ataques hacia la red social.

“Microsoft se asegurará de que todos los datos de los usuarios estadounidenses de TikTok se transfieran y permanezcan en Estados Unidos”, prometió la compañía basada en Seattle.