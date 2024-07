Un moblog, o weblog móvil se alimenta de contenidos, principalmente de fotos, que se suben a Internet desde un dispositivo móvil, es decir, desde un teléfono celular o una agenda electrónica con cámara fotográfica. Su objetivo es simple: poder publicar información (fotos, videos, mensajes, etc.) en la red, directamente desde la calle.

Como todos los desarrollos con aparatos móviles y teléfonos celulares, los moblogs tuvieron su primer auge en Japón, a principios de esta década. Fue justamente en Tokio donde se realizó la Primera conferencia internacional de moblogging. Pero en pocos años se han extendido a buena parte del globo, especialmente a los países del primer mundo

El término moblogging fue acuñado en 2002, y se suele pronunciar con acento en la primera sílaba: mob, que significa también desorden. Mob hace referencia directa a los 'Smart Mobs', que se pueden traducir como desórdenes inteligentes y que, palabras más, palabras menos, son cualquier protesta, caos o despelote intempestivo organizado por un grupo de personas que cooperan y se comunican por medio de nuevas tecnologías. Existe toda una teoría de los Smart Mobs, desarrollada por el escritor Howard Rheingold.

Los moblogs más exitosos son los que se plantean como experimentos colectivos. Vale la pena darles un vitazo a estos cuatro:

The Many Hats of Textamercia, una colección de fotos de gente con sombreros de todas las clases, formas y colores.

The dog blog, en el que se publican retratos de todo tipo de perros.

Notorious Number moblog, un interesante experimento de muchas fotografías con un solo tema: las series de números.

Y Lips 'n Kiss, dedicado, como su nombre lo indica, a los besos y los labios.

Una excelente página con noticias, adelantos en software y hardware, y una completísima lista de enlaces a buenos moblogs es Moblogging.org. Si quiere publicar su propio moblog, puede encontrar una guía paso a paso (en inglés y en formato PDF) aquí.



*Periodista de SEMANA.