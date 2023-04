“Cada vez tiene más impacto el tenis femenino, pero necesitamos un referente así como lo han tenido los hombres con Federer o Nadal”: Fabiola Zuluaga

De la mano de la reconocida extenista profesional Fabiola Zuluaga, Colombia clasificó a los play offs del Grupo Mundial, luego de haber ganado uno de los dos cupos en la Copa Billie Jean King que se jugó en Cúcuta. Un objetivo que el equipo de mujeres que dirige la cucuteña se fijó desde el comienzo.

Fue una semana muy productiva, larga y calurosa, recordó Zuluaga. “Lastimosamente, no pudimos salir campeonas, perdimos contra Argentina, pero logramos el objetivo por el que íbamos que era clasificar. Cada vez está teniendo más impacto el tenis femenino a nivel mundial, siempre he dicho que necesitamos un referente así como lo han tenido los hombres; un Federer, un Nadal, alguien que sea un poquito más estable en la cima para que se fijen, no solo los espectadores, sino también los patrocinadores”, resaltó.

Para Zuluaga las jornadas más retadoras fueron en las que jugaron contra Perú y Chile. En el caso de Perú porque se perdió un primer punto y eso generó un mayor estrés en la cancha, y con Chile porque había una presión mayor: ganar definiría su clasificación o no a los play offs. A pesar de esto el balance que hace es positivo: “Las chicas lo sacaron muy bien, manejaron la tensión y los nervios. Definitivamente ganarle a Chile era el paso más importante del torneo”.

El tenis femenino le entregó una nueva victoria a Colombia, luego de haber clasificado en los play offs de la Billie Jean King Cup. - Foto: Luis Emiro Mejía

La humedad y el calor, que caracterizan a una ciudad como Cúcuta, fueron algunos de los retos para el equipo, porque aunque parecen insignificantes, como afirma Zuluaga, aumentan el cansancio y la necesidad de contar con una buena hidratación y alimentación. Además, la jornada continua que enfrentaron las deportistas, con una intensidad de 5 días, no fue fácil.

Jugar de locales fue una de las ventajas: “Algunas estaban acompañadas por su familia, yo también estaba acompañada de la mía. Además, el desplazamiento de Bogotá a Cúcuta fue cortico”.

Aunque Colombia clasificó a los play offs de la Billie Jean King Cup, perdió frente a Argentina en el torneo final que se realizó el 15 de abril. Al respecto, Zuluaga comenta que las cosas no se dieron en el doble y que además tenían unas rivales mucho más fuertes. “Uno como deportista siempre puede mejorar, algunas cosas técnicas, otras tácticas, y de actitud”.

¿Qué sigue para el equipo?

Cada una de las jugadoras tiene su propio calendario y otras competencias en las que estará participando, como los Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Aunque cada jugadora cuenta con su propio equipo y entrenador, Zuluaga hará un acompañamiento y seguimiento de sus procesos.

Estos meses previos a los play offs del Grupo Mundial de la Billie Jean King Cup en noviembre serán claves para todas las deportistas. Zuluaga resalta que la salud es fundamental para poder llegar con mucho ritmo de competición. “las expectativas son altas, como en todo hay que seguir luchando por los sueños e ir a dejarlo todo para tratar de llegar al grupo mundial”.

Hasta el momento, no se han confirmado las fechas definitivas, ni el país rival al que se enfrentará el equipo colombiano, esta información se dará a conocer a inicios de mayo, según los resultados del sorteo. Sin embargo, el pasado 17 de abril se confirmó que el rival estaría entre alguno de estos países: Bélgica, Japón, México, Brasil, Eslovaquia, Polonia, Gran Bretaña, Ucrania y Rumania.

