Déjate sorprender...crea propósitos y dejate sorprender cuando los haces realidad

Cuando conversaba sobre este tema, podía escucharme verbalizar que por varios años, en la constructora de la que soy Cofundadora y he liderado, había reinvertido todo, parte de mi sueldo, mis dividendos, mis tarjetas de crédito, en fin cada peso que podía por lograr que la empresa avanzara y pudiese cumplir sus propósitos, porque soy del pensamiento de que, “en las empresas se debe hacer reinversión durante los primeros años, así como me causa infinita felicidad ver y ayudar a que los sueños de otras personas socios, colaboradores, clientes, se hagan realidad; como lo es tener casa propia”.

Cuando analizaba... cómo es posible que esté comprando una casa?, con deuda mínima, cómo es posible que esto sea casi mágico, todo un milagro!! Noté que en realidad la había pagado con el fruto de mis ahorros y reinversiones hechas, ahí entendí, que no solo era el resultado del merecimiento, sino que me había dedicado persistente, durante años de domingo a domingo, algunos días de hasta 12 horas sin suspender actividades, sin almorzar, que me había comprometido con disciplina, mucha constancia, paciencia, PASIÓN y que aquello que escribí en mis propósitos se hacía realidad, sí; pero que era solo el resultado, el premio a mi incondicional persistencia, por mi ayuda a otros en su crecimiento y por supuesto a los ahorros que estaban allí, dando rentabilidad, justo inversión en finca raíz.

Con el mismo cariño, esfuerzo en los detalles y emoción me entregaron la casa y pude compartir este logro con mis seres queridos...justo como me gusta que reciban los clientes de la constructora sus casas, esto me recuerda también, un curso que empecé a dictar sobre la inversión inmobiliaria y mentorías en libertad financiera, que te invito a que conozcas a través de mis redes sociales, donde entre varios temas de inversión en finca raíz, estoy contando, como pase de construir mi casa…a liderar una empresa de construcción, porque ahora que mi misión es transformar vidas e inspirar a otros de forma positiva, he empezado a compartir este conocimiento desde el corazón.