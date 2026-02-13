Entrenamiento

“El liderazgo femenino del futuro se definirá por la autenticidad”

Carolina Angarita, mentora y exdirectora de Google Colombia, será una de las talleristas del bootcamp ‘Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres’, una experiencia intensiva diseñada para entrenar competencias clave del liderazgo contemporáneo femenino.

13 de febrero de 2026, 5:26 p. m.
Durante años, muchas mujeres han asumido la culpa por ser exitosas y la insatisfacción por no poder encontrar el equilibrio entre la vida personal y la profesional. Para Carolina Angarita Barrientos, mentora y exdirectora de Google Colombia, ese costo es demasiado alto y no debería ser la regla. Ella será una de las talleristas del bootcamp presencial Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres, una jornada liderada por el Círculo de Mujeres Semana Dinero. El encuentro se realizará el 26 de febrero en El Cubo de Colsubsidio, en Bogotá, donde Angarita dictará el taller Llega al siguiente nivel del liderazgo: encuentra tu grandeza y tu legado, una invitación a evolucionar la forma de liderar desde la autenticidad.

CÍRCULO DE MUJERES (C. M.): ¿Qué conversación urgente deberíamos tener sobre liderazgo femenino hoy?

Carolina Angarita (C. A.): Hay tres temas urgentes que evitamos. El primero es la culpa con la que nos criaron. Nos dijeron que si éramos muy buenas en el trabajo, íbamos a dejar abandonado al marido, a los hijos o a ambos. Podemos tener un trabajo maravilloso y gozarlo, y al mismo tiempo dar lo mejor por nuestros hijos. No se trata de cantidad de tiempo, sino de calidad. El segundo es el equilibrio, que es una utopía. Hay momentos en los que necesitamos concentrarnos más en la vida personal y otros, en el trabajo. El tercero: en ciertos países la equidad de género se ha ido a extremos tan fuertes que los hombres sintieron que quedaron atrás. El péndulo se movió hacia el otro lado, y en vez de acercarnos, nos estamos alejando.

C. M.: ¿El verdadero cambio ocurre cuando hay paridad numérica en una organización o cuando se transforma su cultura?

C. A.: La paridad numérica es antipática, suele ser forzada y generar rechazo. Sin embargo, hay casos en los que existen paridad y mérito suficiente, lo que se convierte en un paso importante y necesario. El objetivo ideal sería la transformación de la cultura basada en valores, equidad, respeto y mérito, pero cuando ese panorama no se da de manera fluida es importante utilizar medidas de choque, sobre todo en culturas muy tradicionales.

C. M.: ¿Qué consejo le daría a una mujer joven que quiere liderar, pero que todavía no se siente lista?

C. A.: Más que darle un consejo, le haría preguntas. ¿Qué cree que necesitaría para estar lista? ¿Qué cree que tienen sus colegas hombres que ya tienen el cargo? Quizá descubra que posee muchas de esas cosas y que está más lista de lo que cree. También le preguntaría por su historia, por sus logros, para que recuerde hasta dónde ha llegado. Y si aún siente que le falta algo, con calma y sin afán, que se enfoque en quien ya es y, poco a poco, complete lo que de verdad necesite para su siguiente paso.

C. M.: Si pudiera definir el liderazgo femenino del futuro en una idea, ¿cuál sería?

C. A.: Autenticidad. Dejar los personajes atrás, dejar lo que creemos que toca y lo que nos impusieron, y permitirnos ser quienes somos. Cada ser humano es único, con una historia y unas habilidades propias. La autenticidad implica valor, honestidad, lealtad con nosotros mismos, responsabilidad y asumir nuestro poder.

C. M.: ¿Cómo será su taller en el bootcamp?

C. A.: La sesión propondrá una exploración profunda del propósito, el llamado personal y la misión de vida, apoyada en un ejercicio de ikigai y en cinco preguntas orientadas a descubrir ese gran porqué. La experiencia también incorporará música y ejercicios de programación neurolingüística, junto con otras técnicas diseñadas para recordar quiénes somos, reconocer lo verdaderamente importante y reflexionar sobre cómo construir un futuro desde el presente, aplicando filtros conscientes y sosteniendo el camino con acciones coherentes.

C. M.: ¿Qué la sigue sorprendiendo sobre el lugar que ocupan hoy las mujeres en el mundo corporativo?C. A.: Para bien, me sorprende que cada vez hay más mujeres rompiendo techos de cristal, levantando su voz, creando sus marcas personales y poniendo sus ideas en el mundo con mayor valentía. Para mal, todavía tenemos un rezago cultural: aún se critica a la mujer que elige salir a trabajar o que cree que su objetivo de vida no es solamente casarse y tener hijos. Sin embargo, veo avance y luz en este camino.

