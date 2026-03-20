Un Círculo de Mujeres que se potencia

Comenzó una nueva edición del Círculo de Mujeres de Semana Dinero. La jornada reunió a 150 mujeres, entre nuevas afiliadas, líderes que renovaron su membresía, invitadas especiales y la conferencista experta en salud holística Carolina Novoa. Fue una sesión que combinó networking, formación y conversaciones de alto valor, en un espacio diseñado para fortalecer el liderazgo, compartir experiencias y conocimiento, y construir conexiones estratégicas entre mujeres líderes.

El encuentro inició con un desayuno entre asistentes, acompañado por arreglos y detalles florales de Rosas Don Eloy, una marca con cerca de 65 años de trayectoria que se sumó a la experiencia. El ambiente dejaba entrever el interés por construir relaciones y abrir conversaciones desde temprano.

“Aquí buscamos generar formación especializada, de alto impacto, acompañamiento y visibilidad. Las comunidades son muy valiosas porque son lugares a los que perteneces y donde se generan lazos”, dijo Sandra Suárez, presidenta del Círculo de Mujeres, durante la apertura de la primera plenaria del Círculo, que se celebró en el Gun Club, de Bogotá.

Como invitadas especiales asistieron la senadora Norma Hurtado y la gestora social de Cundinamarca, Alexandra Pulido. En conversación con Sandra Suárez, Hurtado entregó un mensaje directo sobre el rol de las mujeres en la política. “Las mujeres siempre llegamos a romper paradigmas y a superar barreras (...) La política con mujeres se vuelve más sensible, más humana (...) Cada una de las mujeres que está aquí tiene un rol en la construcción de sociedad”, afirmó.

A su turno, Pulido, expuso una experiencia reciente en Cundinamarca. “El sismo en Medina y Paratebueno destruyó cerca de 600 viviendas y muchas familias quedaron sin hogar (...) Desde la gestión social no tenemos recursos, por eso organizamos una carrera con recaudación de fondos para electrodomésticos y reparación de viviendas”.

De izquierda a derecha, Vivi Barguil, directora de la fundación A la Rueda Rueda; Alexandra Pulido, gestora social de Cundinamarca; Sandra Suárez, presidenta del Círculo de Mujeres; Juliana Palacio; directora del Círculo de Mujeres; Norma Hurtado, senadora de la República; y Karem Labrador, directora ejecutiva de Colombia Líder. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

El eje de formación de la plenaria fue la conferencia de la speaker internacional, ganadora de cuatro premios Emmy y health coach de medicina funcional, Carolina Novoa: El cuerpo grita lo que las emociones callan. “Las emociones que no expresas no desaparecen. Se quedan atrapadas en tu cuerpo. Se vuelven tensión, cansancio y enfermedad”, afirmó. “La mujer es un ser humano que da vida y, a la vez, al que se le exige el doble. Nos ponemos muchas responsabilidades y nos hemos cansado porque sentimos que tenemos que aguantar todo”, afirmó.

También compartió una experiencia personal. “Recibí el diagnóstico de cáncer cerebral de mi esposo 14 días después de casarnos. La enfermedad no llega para victimizarnos, sino para entender un para qué”.

Al finalizar, las asistentes pusieron en palabras lo que significó el encuentro. Lucía Gabriela Arenas Foliaco, diseñadora y empresaria cartagenera, gerente general del Grupo Empresarial Llamas Arenas, explicó su motivación. “Vine a Bogotá a compartir con todas estas mujeres. Estamos intercambiando ideas y eso es fundamental para lo que hacemos desde nuestros negocios”, afirmó.

Por su parte, Chechy Murillo, directora y creadora de la fundación paisa Moda y Flores, quien acaba de obtener el Premio Mujer Cafam, destacó: “Estoy feliz de iniciar en el Círculo de Mujeres porque puedo ver cómo se van potenciando las vidas de las mujeres que hacen parte de él. Estos espacios de formación nos permiten seguir aprendiendo e impulsando todos los procesos sociales que hacemos en territorio”.

Mery Triana, ginecóloga, obstetra y socia fundadora de Gynestetic, habló de las expectativas que tenía frente a la comunidad. “Estos espacios nos permiten crecer en zonas pequeñas de Colombia, como Fusagasugá, de la que yo vengo. En mi caso, quisiera aportar desde mi empresa a una región tan importante como el Sumapaz”.

La primera sesión del año dejó sobre la mesa una idea que atravesó todas las intervenciones: el liderazgo femenino necesita espacios, redes y participación activa. El Círculo, por ahora, sigue creciendo y mantiene abierta la puerta para nuevas integrantes. “Nuestra comunidad cuenta con 300 directivas colombianas, que se han ido sumando desde 2023”, dijo la presidenta del Círculo. Las inscripciones seguirán abiertas hasta el 15 de abril. Los cupos son limitados.