Feminismo y libertad en las colecciones de Dior. Esta es la diseñadora detrás de los poderosos mensajes de la marca francesa

Maria Grazia Chiuri es una de las mujeres más reconocidas en la industria de la moda y la responsable de la última colección de Dior inspirada en la cultura mexicana.

Nació en Roma y estudió diseño en el Istituto Europeo di Design. Trabajó durante más de una década en el mundo de la moda desde Fendi y Valentino, donde diseñó accesorios y tuvo una participación destacada en la creación de carteras. De hecho, fue una de las responsable del exitoso bolso ‘baguette’.

Luego se convirtió en la primera mujer en ocupar la dirección creativa de las colecciones de Alta Costura de Dior. Su llegada generó un cambio trascendental, debido a que impulsó temas asociados al feminismo y la libertad.

Su primera colección, prêt-à-porter primavera verano 2017, incluyó camisetas con mensajes como “We Should All Be Feminists”, del reconocido ensayo de la escritora y activista Chimamanda Ngozi Adichie.

En el desfile de primavera 2018 de Dior también inauguró el evento con una camiseta que tenía el mensaje “Why have there been no great women artists?”, del ensayo de Linda Nochlin, considerado un texto pionero sobre la historia del arte feminista.

La colección Crucero 2024 estuvo inspirada en la cultura méxicana. - Foto: Cortesía Dior

Grazia Chiuri también ha recurrido a los símbolos. Desde un gran mural con mensajes como “¿Qué pasaría si las mujeres gobernaran el mundo?” hasta formatos adaptados a la versión digital como el cortometraje Le Mythe Dior -una idea que surgió a raíz de la pandemia- en donde el bosque y las ninfas son protagonistas.

La marca francesa recopiló el trabajo de Grazia Chiuri en el libro ‘Her Dior’, en donde se encuentran plasmadas 160 fotografías sobre las colecciones, tomadas por 33 fotógrafas mujeres de todo el mundo.

Grazia Chiuri ha recibido varios reconocimientos, entre ellos, el Premio Swarovski para el Cambio Positivo que le otorgó el British Fashion Council por su contribución al empoderamiento femenino en la industria de la moda, el Glamour Award a la Diseñadora de Moda y el Premio Glamour a la influyente en la moda.

Además, recibió el galardón por parte del Consejo de la Alta Costura del Museum at FIT (MFIT) por el Arte de la Moda en la ciudad de Nueva York. A propósito de este reconocimiento, Valerie Steele, directora y curadora en jefe del Museum at FIT, destacó el orgullo de honrar a la primera mujer directora creativa de las colecciones de alta costura.

En entrevista para Fashion Network, Steele resaltó lo que ha hecho Grazia Chiuri: “cuando eres una mujer que hace ropa para mujeres, la moda no se trata solo de cómo te ves; se trata de cómo te sientes y cómo piensas”.

Crucero 2024

La última colección de Dior, Crucero 2024, se realizó en Ciudad de México, y sobresalieron las faldas amplias y los huipiles - blusas o vestidos tradicionales de los indígenas y mestizos del sur de México y Centroamérica-.

Esta colección se inspiró en personajes emblemáticos que estuvieron en México como la fotógrafa Tina Modotti, las artistas Remedios Varo y Leonora Carrington o la pionera de la fotografía moderna en América Latina, Graciela Iturbide, resaltó el diario El País.

Las referencias al contexto mexicano también se deben a las vivencias de Grazia Chiuri durante su juventud y a su primer acercamiento a una exhibición de Frida Kahlo.

Días antes del desfile, Chiuri estuvo en contacto con la curadora de moda mexicana Circe Henestros, con quien ultimó detalles del evento. Además eligió como escenario el colegio San Ildefonso, el lugar en el que Frida Kahlo conoció a Diego Rivera.

La última colección de Dior, Crucero 2024, se presentó en Ciudad de México. - Foto: Cortesía Dior

En la pasarela no faltaron los símbolos en cada una de las prendas que exhibieron las modelos -todas latinoamericanas- como la mariposa, la flora, la fauna y la naturaleza muerta que pintaba Frida para expresar su dolor.

Los artesanos mexicanos también fueron protagonistas. No solamente trabajaron en el proceso de elaboración de las prendas,se apropiaron ese día del espacio. Más de 10 hombres y mujeres, sentados en primera fila, lucieron llamativos trajes tradicionales.

