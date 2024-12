Guía práctica sobre impuestos para colombianos en Colombia y en el exterior y para extranjeros en Colombia

1. ¿Qué implica ser residente fiscal colombiano?

2. ¿Cómo sé si soy residente fiscal en Colombia?

Con base en este ejemplo, si el periodo de 183 días se revisara a partir del primero de enero del año 2024, la persona extranjera no sería residente fiscal en Colombia, debido a que no superó el límite de 183 días. Sin embargo, si se toma el marco de los 365 días consecutivos desde el primero de octubre de 2024 contando hacia atrás 365 días, la persona extranjera habría acumulado más de 183 días de permanencia en el país, lo cual la configura como residente fiscal. Este último escenario, por expresa disposición de la ley tributaria, es el que rige actualmente en Colombia.

3. ¿Es posible ser residente fiscal de dos países al mismo tiempo?, ¿qué ocurre en ese caso?

4. ¿Cómo sé si debo presentar declaración de renta en Colombia?

5. ¿Las transferencias que recibo en mis cuentas bancarias son ingresos?

Otro contraejemplo sería una consignación entre cuentas bancarias de un mismo titular. El dinero que se transfiera no constituye ingreso debido a que el patrimonio de la persona no se ve alterado.

6. ¿Qué ingresos debo reportar en mi declaración de renta?

Los ingresos que se deben declarar para efectos del impuesto sobre la renta en Colombia dependerán de si el contribuyente es residente fiscal colombiano o no. Así, si la persona es residente fiscal, deberá declarar la totalidad de sus ingresos y patrimonio, sin importar si estos son de fuente colombiana o extranjera. En cambio, si la persona no es residente fiscal, únicamente deberá declarar los ingresos y patrimonio de fuente colombiana.

7. ¿Qué implicaciones tributarias adicionales existen si recibo pagos desde el exterior?

Como hemos visto, el hecho de que una persona reciba pagos efectuados desde el exterior no significa necesariamente que dicho pago está exento de ser ingreso de fuente colombiano. Por ende, la pregunta que surge a partir de esta circunstancia es: ¿qué otras implicaciones tributarias están relacionadas? Así, es importante precisar que por regla general todos los pagos o abonos en cuenta provenientes de ingresos de fuente colombiana están sometidos a la retención en la fuente para efectos del impuesto sobre la renta en Colombia. Esta regla general no suele generar inconvenientes cuando las transacciones se realizan entre agentes nacionales. Sin embargo, sí se genera un obstáculo frente a los agentes extranjeros, sean personas o empresas, ya que en la mayoría de los casos estos no serán agentes de retención para efectos tributarios colombianos, lo cual conlleva a que no pueda ser practicada la retención sobre los pagos del exterior que recibe la persona.