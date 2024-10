La Ilusión de ciberseguridad: la trampa del autoseguro en los riesgos cibernéticos

Hace unos días, un amigo CFO me compartió una situación preocupante. Había presentado a su CEO un análisis del riesgo financiero junto con una propuesta sobre la necesidad de invertir en un seguro cibernético. La respuesta del CEO fue tajante: “No hay presupuesto” y si lo pones en el del 2025 la respuesta probablemente seguirá siendo “no”. Esto, en sí mismo, ya generaba cierta inquietud, pero lo que más lo preocupaba era la actitud del CEO ante el riesgo. ¿La empresa cuenta con backups robustos y firewalls verdad? El CFO lo reconfirmo; pues prefiero el autoseguro contesto, sin que parecía consciente de que estas medidas, por sí solas, son una barrera insuficiente frente a los ciberataques cada vez más sofisticados en la era digital y que una estrategia robusta de resiliencia cibernética es imperativa, no es un lujo ni un gasto opcional.

El caso de los backups y firewalls: ¿una falsa seguridad?

Ciberseguridad. | Foto: Universal Images Group via Getty

Son herramientas esenciales de ciberseguridad, pero no suficientes para una protección integral, cubren funciones específicas pero no todos los riesgos, ni los financieros ni las posibles vulnerabilidades frente a los ataques cada vez más sofisticados; la confianza del CEO en estas medidas es, una peligrosa falacia. Los backups son excelentes para recuperación, pero no previenen los ataques ni sus consecuencias inmediatas. Un ransomware, por ejemplo, puede paralizar la operación, dañar la reputación, filtrar y vender datos críticos antes de que se pueda restaurar cualquier backup;