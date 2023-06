Mujeres colombianas de la industria tecnológica podrán ser parte del gran proyecto editorial de ‘Women of the Future’

‘Women of the Future’, un proyecto editorial que nació en Estados Unidos para resaltar el liderazgo de las mujeres en el sector de la tecnología, abrió la posibilidad de que mujeres colombianas que hagan parte del mundo tech puedan plasmar sus historias en la edición de su libro anual, que durante este año estará enfocado por primera vez en Latinoamérica.

Cualquier mujer de América del Sur, América Central o del Caribe podrá postularse para ser parte de este proyecto, antes del 14 de julio de 2023. En esta edición se representará a las mujeres latinas y sus historias inspiradoras en el sector de tecnologías emergentes.

‘Women of the Future’ es una iniciativa que reconoce y destaca a las mujeres pioneras en el sector tecnológico que están generando un impacto positivo en el mundo con su conocimiento. La CEO de este proyecto es Sue Rooney, quien además es activista en igualdad de género y directora de operaciones de la editorial Aldea Global.

Lavinia Meliti, una de las integrantes de ‘Women of the Future’ y CEO de LavimCo, una empresa de consultoría para startups globales, comentó que “esta es una plataforma en la que las mujeres latinoamericanas pueden compartir sus experiencias, puntos de vista y logros. Al participar en este proyecto, ellas no solo ganan visibilidad, sino que también contribuyen a un diálogo más amplio sobre la importancia de la diversidad de género en la configuración de la frontera digital”.

En la actualidad, se ha identificado que las mujeres se están apropiando cada vez más de la industria tecnológica, de hecho, un informe reciente de la Unesco reveló que la participación de mujeres en el sector TIC pasó de un 16 por ciento en el 2016, a un 30 por ciento en el último año.

En este sentido, es clave que las mujeres que hacen parte de esta industria tengan espacios para visibilizar sus experiencias, puntos de vista y logros. Para esto, ‘Women of the Future’ habilitó un enlace en su página web a través del cual las mujeres latinas podrán postularse al proyecto editorial que saca anualmente.

Adicionalmente, quienes estén interesadas también podrán tener contacto con otras mujeres del equipo de liderazgo global de ‘Women of the Future’, para acceder a asesoría en su proceso de liderazgo en el sector.

“Cuando empoderamos a las mujeres en las tecnologías emergentes, no solo estamos desbloqueando su potencial, también estamos desbloqueando el potencial de toda nuestra sociedad”, concluyó Meliti.

