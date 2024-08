Mujeres TIC: El camino hacia la equidad en la industria de las telecomunicaciones en Colombia

Hoy en día, las empresas están tomando medidas para fomentar la inclusión en el sector TIC, no solo como una cuestión de igualdad de género, sino también como una necesidad crucial para el crecimiento y la innovación sostenible. De acuerdo con la UNESCO, las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM (por sus siglas en inglés), son las que cuentan con la menor participación femenina en las universidades. En América Latina, las mujeres constituyen en promedio el 32% de las estudiantes y graduadas en STEM. Además, según ONU Mujeres, solo 3 de cada 10 personas que trabajan en tecnología y ciencias de la computación son mujeres.

Mi experiencia personal en roles de liderazgo, tanto en compañías como On Net Fibra como en la industria de telecomunicaciones en general, me ha permitido ser testigo y partícipe de una transformación significativa en cuanto a la diversidad y la equidad. En On Net Fibra, esta transformación se refleja en cómo valoramos la participación de cada persona por sus conocimientos y experiencias. Creemos que una compañía debe ser un reflejo de la sociedad, y por ello nos esforzamos en promover un entorno equitativo, donde todos, sin importar su género o identidad, tengan las mismas oportunidades de desarrollo y liderazgo.