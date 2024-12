Me gustan las historias que motivan y espero que a ti también, porque voy a compartir una contigo, eran las 7 de la noche y escogimos compartir con mis hijas en un lugar bohemio, muy agradable y hogareño, en donde por casualidad nos encontramos a una amiga que hacía años no veía, mientras conversábamos, ella me preguntó si tenía nuevos proyectos de vivienda en la Constructora, le dije claro que sí y recordé automáticamente que desde que la conocí hace más de 12 años, ella tiene deseos de adquirir su propia vivienda, yo...tenía una ferretería, ella me compraba vino y elementos de tecnología, ya que había una sección de estos artículos en la ferretería e incluso una papelería con centro de copiado, jajaja yo quería hacer de dicho lugar un espacio multipropósito, y lo llamaba el Homecenter local!!

Vivienda | Foto: getty images

Mi amiga preguntó por una moto que me acompañaba en cada labor, que si aún la tenía, esto me trajo a la memoria una cantidad de recuerdos de residencia, constancia, dedicación, de todas las compras que realizaba para la ferretería, las cajas y paquetes gigantes que trasladaba a mi negocio, el frío, la lluvia, los esfuerzos físicos, emocionales y también lo divertido que era contar lo que había hecho, pero sobre todo se trataba de pequeñas metas logradas que mantienen la satisfacción, esto me trae a la memoria el libro de hábitos atómicos que enseña que un 1% de avance diario representa 365% al año, y nada más cierto, porque cada historia de la ferretería, me demuestra, el gran aprendizaje que adquirí para liderar una Constructora, he considerado siempre que todo lo que uno aprende lo utiliza en la vida, nada es caso fortuito y todo tiene un para qué.

metas | Foto: Getty Images

Aquella noche, mientras reíamos, contando historias con mis hijas sobre la moto, porque ellas también las vivieron, las experimentaron; mi amiga dijo que ella esperaba conseguir un “Sugar” que le ayudara a pagar su casa… yo guarde silencio porque mi poder femenino interno y una vocecita por dentro me sacuden diciendo, no necesitas depender de alguien para lograr tus propósitos, pero, ante todo he aprendido a ser respetuosa y también, porque no encontré las palabras adecuadas para decirlo en este momento, algo muy especial para concluir tan hermoso encuentro y evitar una sensación de feminismo en el ambiente que sin duda no deseaba.

¿Cómo construir poder femenino? | Foto: Getty Images

Este es el momento en el que mi hija de 17 años, Actriz profesional y Ejecutiva comercial de DarHogar interviene y yo por dentro retumbaba un poco expectante, a escuchar su respuesta frente al comentario del “sugar” no creas, sentía que podía ser un momento incómodo, porque yo enseñe a mis hijas que todo en la vida se puede lograr, si le pones ganas, enfoque, valentía, disciplina y constancia.

Allí estaba ella contestando un sutil, “se acaba de celebrarse el día nacional de la mujer emprendedora, nuestra constructora es liderada por mujeres, lo cual te muestra que tú puedes comprar tu casa, me dices como puedes y la constructora encontrara como ajustarse a tu medida, no necesitas a alguien más para lograr tus propósitos; allí estaba yo otra vez con mi pecho hinchado, con orgullo por lo que acababa de escuchar, porque lo dijo con cariño y respeto, tanto que no fue perceptible lo del “sugar”” quedando sutilmente a un lado y le dio paso al poder femenino en todo momento, al poder de empezar desde donde estamos y con lo que tenemos.