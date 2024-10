La salud mental es la piedra angular del bienestar humano, su impacto en el entorno laboral no debe ser subestimado. A lo largo de los años, el lugar de trabajo ha sido visto como un espacio de productividad, pero cada vez se vuelve más evidente que las condiciones emocionales y psicológicas de los empleados juegan un papel crucial en su desempeño. Hoy por hoy, las empresas no pueden ignorar la importancia de crear ambientes laborales saludables, donde la salud mental sea atendida y no se deje en segundo plano. Lamentablemente, en muchas ocasiones, la presión, el estrés, la sobrecarga de trabajo y la falta de apoyo emocional impulsan a los empleados a buscar refugio en el consumo de alcohol y drogas. En Colombia, la pandemia de COVID-19 exacerbó esta problemática latente, triplicando los casos de ansiedad y depresión, y aumentando considerablemente el consumo de sustancias psicoactivas.