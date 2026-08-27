Claudia Camargo: convirtiendo una consultora de impuestos en un motor para América Latina

Disciplina como filosofía de vida, así se podría resumir la trayectoria de esta contadora pública de la Universidad Santo Tomás, primera contadora de su familia, que construyó su carrera con una convicción clara: el bilingüismo sería su diferencial. Esa decisión la llevó a Inglaterra, en 2007, y la devolvió a Bogotá para trabajar en PwC, una multinacional de servicios profesionales en la que, en 12 años, ascendió de consultora a directora del área tributaria.

En 2017, llegó a la firma especializada en auditoría BDO para liderar la unidad de impuestos, que entonces contaba solo con dos personas; ocho años después, Camargo aumentó a 90 el número de colaboradores y logró 4 millones de dólares en ingresos. Actualmente, dirige la oficina más grande del grupo BDO Interaméricas, un bloque que une a ocho firmas de esa consultora en la región con Colombia como motor.

Desde su llegada ha impulsado dos apuestas que lo dicen todo sobre su visión: B-Women, programa para fortalecer el liderazgo femenino dentro de la firma y dotarlas de herramientas de marca personal y networking, y una transformación en inteligencia artificial que ya tiene al 70 por ciento de las áreas con proyectos propios en marcha. Madre de dos voleibolistas adolescentes que encontró en los horarios y la disciplina la fórmula para no tener que elegir entre el trabajo y la familia, su siguiente propósito apunta hacia afuera: aportar al país y ser un motor constante para sus hijas.